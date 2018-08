Øya Lombok i Indonesia er for andre gang søndag rammet av et jordskjelv. Det siste skjelvet var kraftig og hadde en styrke på 6,9.

Folk styrtet ut av husene sine da det første skjelvet inntraff i 11-tiden søndag formiddag lokal tid. Dette skjelvet hadde en styrke på 6,3, og det kom ikke meldinger om alvorlige skader etter rystelsene.

Noen timer senere ble Lombok rammet av et kraftigere jordskjelv.

For to uker siden omkom minst 460 mennesker i et jordskjelv på øya.