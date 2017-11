Nasjonalismen ulmer fortsatt på Balkan

Serbias tidligere militære leder, Ratko Mladić, ble denne uken dømt til livsvarig fengsel for krigsforbrytelser under Bosnia-krigen. Krigsforbryterdomstolens arbeid er over, men nasjonalismen som i sin tid startet krigen lever fortsatt i beste velgående på Balkan.