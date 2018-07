De svenske brannmyndighetene sier de nå må prioritere blant skogbrannene og at situasjonen er svært anstrengt. Det raser rundt 50 skogbranner i Sverige.

Operativ MSB-sjef for bekjempelse av skogbranner, Britta Ramberg, sier det begynner å skorte på både personell og materiell, samtidig er det fortsatt svært tørt i skog og mark. Antallet branner har økt siden onsdag, og Ramberg frykter det blir verre før det blir bedre.

Når det gjelder materiell begynner det å bli mangel på brannslanger. På maskinsiden er det nye at Tyskland stiller med tre helikoptre, mens Litauen bidrar med et brannfly. Tidligere har Norge satt inn ti helikoptre, og Italia har to brannfly av typen Bombardier 415 i sving. To franske fly er også på vei.

Flyene suger opp 6.000 liter vann fra innsjøer i brannområdet og «bomber» flammene.

Evakuert

Flere svenske bygder er blitt evakuert. Den kraftigste og mest kritiske brannen raser i Ljusdal kommune, der nødetatene omtaler utviklingen som urovekkende. De evakuerte småstedene befinner seg i Härjedalen, Dalarna og i Hälsingland, ifølge SVT.

I Härjedalen og Dalarna er henholdsvis 60 og 40 bosteder blitt evakuert, mens 120 personer er evakuert i Hälsingland. I tillegg er rundt 30 personer blitt beordret til å evakuere bygda Finneby innen klokka 18.00 torsdag, ifølge Sveriges Radio.

– Vi har en brannfront som beveger seg raskt mot bygda, sier redningsleder Hans Nornholm til kanalen.

Kraftig brann i Ljusdal

Brannen i Ljusdal i området Hälsingland har økt kraftig i styrke og betegnes som Sveriges mest alvorlige. Skogbrannen dekket torsdag formiddag et område på 8.500 hektar. Totalt omfatter brannene 20.000 hektar skog.

– Det er veldig urovekkende at den har spredd seg så fort, sier beredskapssjef Torbjörn Wannqvist til SVT Gävleborg.

Statsminister Stefan Löfven (S) inspiserte torsdag slukkingsarbeidet i Ljusdal, der det pågår en stor dugnad. Ljusdals kommune har opprettet midlertidige boliger for de mellom 70 og 90 personene som har forlatt sine hjem i Kårböle.

Statsministeren betegnet innsatsen fra profesjonelle og frivillige som heltemodig og la til at det er først når man kommer på bakken i brannområdene, at man forstår alvoret og omfanget.

Over 50 branner

Totalt er det over 50 skogbranner i Sverige. Torsdag var brannene i Gävleborg, Dalarna og Jämtland spredt ut over et område på 18.000 hektar, noe som omtrent tilsvarer halvparten av Mjøsas utstrekning.

To ukontrollerte skogbranner har ført til evakueringer i Hanåsen, Binnäset og Björnsjövallen i Bräcke kommune i Jämtland. Omkring 20 boliger og 100 beboere er berørt av evakueringen.

– Akkurat nå er brannen i Hanåsen helt ute av kontroll. Ingen boliger er foreløpig i fare, men veiene i området står i fare for å bli uframkommelige. I første omgang er det derfor vi velger å evakuere mens det er tid, sa stabssjef Niklas von Essen ved redningstjenesten i Jämtland til SVT natt til torsdag.