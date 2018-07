Flere svenske bygder er blitt evakuert på grunn av skogbrann. Den kraftigste brannen er i Ljusdal der nødetatene omtaler utviklingen som urovekkende.

De evakuerte småstedene befinner seg i Härjedalen, Dalarna og i Hälsingland, ifølge SVT.

I Härjedalen og Dalarna er henholdsvis 60 og 40 bosteder blitt evakuert, mens 120 personer er evakuert i Hälsingland.

– Politiet fikk i går kveld i oppgave at evakueringen skulle være fullført innen klokka 8.00, og vi var ferdige med oppgaven før klokka 5.00, sier Mats Käll, stedfortredende bataljonssjef i det svenske Heimevernet, om evakueringen fra småstedet Kårböle i kommunen Ljusdal

Kraftig brann i Ljusdal

Brannen i Ljusdal har økt kraftig i styrke. Skogbrannen, betegnet som Sveriges mest alvorlige, dekket torsdag formiddag et område på 8.500 hektar.

– Det er veldig urovekkende at den har spredd seg så fort, sier beredskapssjef Torbjörn Wannqvist til SVT Gävleborg.

Statsminister Stefan Löfven (S) vil i løpet av dagen ankomme Ljusdal for å delta i innsatsen og den felles dugnaden mot skogbrannene. Ljusdals kommune har opprettet midlertidige boliger for de mellom 70 og 90 personene som har forlatt sine hjem i Kårböle.

Det svenske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (MSB) har sendt to italienske brannslukningsfly for å bistå med slukningsarbeidet.

Ytterligere to brannslukningsfly ventes torsdag å ankomme Sverige fra Frankrike. Disse kan hente opp og slippe 6.000 liter vann uten å måtte lande.

– Hvor de sendes vet jeg ikke akkurat nå. Det kommer an på hvordan situasjonen utvikler seg, sier Mikael Westerlund i MSB til TT.

Over 40 branner

Totalt er det over 40 skogbranner i Sverige. Det arbeides intenst for å begrense omfanget av brannene, og folk oppfordres til å høre på radioen for videre informasjon.

To ukontrollerte skogbranner gjør at det har vært evakueringer i Hanåsen, Binnäset og Björnsjövallen i Bräcke kommune i Jämtland i løpet av natten. Omkring 20 boliger og 100 beboere er berørt av evakueringen.

– Akkurat nå er brannen i Hanåsen helt ute av kontroll. Ingen boliger er foreløpig i fare, men veiene i området står i fare for å bli uframkommelige. I første omgang er det derfor vi velger å evakuere mens det er tid, sa stabssjef Niklas von Essen ved redningstjenesten i Jämtland til SVT natt til torsdag.

Redningstjenesten oppgir at de nærmer seg å få kontroll på en brann nær Gällö.

Utenlandsk hjelp

Norge har sendt fire nye skogbrannhelikoptre til Sverige, som dermed har lånt til sammen ti norske helikoptre. I tillegg bistår frivillige brannfolk fra Trøndelag. Fra Danmark vil det torsdag morgen ankomme 22 brannfolk.

Sverige har en rekke ganger bedt om økt bistand fra EU i forbindelse med brannene.

– Det er en alvorlig situasjon, og risikoen for skogbrann er ekstremt stor i hele landet. Derfor velger vi nå for tredje gang i sommer å be om støtte fra EU med brannfly som kan bistå redningstjenesten ved behov, sier operasjonsleder Jakob Wernerman i beredskapsmyndigheten MSB.