Antallet skogbranner i Sverige minsket fra 57 til 45 branner natt til fredag. Et stort antall småsteder er fortsatt evakuert som følge av situasjonen.

– Vi er forsiktig positive, sier Erik Palmgren i redningstjenesten til Sveriges Radio om situasjonen i Sveg i Härjedalen, der brannvesenet har kjempet mot flammene i hele natt.

Härjedalen er blant de hardest rammede områdene i Sverige.

Det samme gjelder Dalarna, Hälsingland og Jämtland. I Härjedalen er rundt 60 leiligheter evakuert, mens 40 er evakuert i Dalarna. Ifølge SVT har politiet også evakuert rundt 250 personer fra bygder i Jämtland og Hälsingland.

– Urovekkende

Brannen i Hälsingland-kommunen Ljusdal er blitt betegnet som den mest kritiske.

Skogbrannen dekket torsdag formiddag et område på 85 kvadratkilometer, før den økte kraftig i styrke. Ifølge Sveriges Radio har flammene beveget seg over grensene til Jämtland og Härjedalen.

– Det er veldig urovekkende at den har spredd seg så fort, sa beredskapssjef Torbjörn Wannqvist til SVT Gävleborg torsdag.

Stort omfang

Fredag morgen var brannene i Gävleborg, Dalarna og Jämtland spredt ut over et område på 215 kvadratkilometer, noe som tilsvarer over halvparten av Mjøsas overflateareal.

To ukontrollerte skogbranner har ført til evakueringer i Hanåsen, Binnäset og Björnsjövallen i Bräcke kommune i Jämtland. Omkring 20 boliger og 100 beboere er berørt av evakueringen.

Statsminister Stefan Löfven (S) inspiserte torsdag slukkingsarbeidet i Ljusdal, der det pågår en stor dugnad. Ljusdals kommune har opprettet midlertidige boliger for de mellom 70 og 90 personene som har forlatt sine hjem i Kårböle.

Statsministeren betegnet innsatsen fra profesjonelle og frivillige som heltemodig og la til at det er først når man kommer på bakken i brannområdene, at man forstår alvoret og omfanget.

Hjelp fra utlandet

Sverige har mottatt store mengder hjelp fra utlandet. Norge har sendt ti helikoptre over grensa, og frivillige brannmenn fra Trøndelag bistår i slukningsarbeidet.

27 danske brannmenn bistår også, mens Tyskland og Litauen bidrar med helikoptre og brannfly. EU-landene Italia og Frankrike har sendt fire brannfly av typen Bombardier 415. Flyene suger opp 6.000 liter vann fra innsjøer i brannområdet og «bomber» flammene.

Sverige har en rekke ganger bedt om økt bistand fra EU i forbindelse med brannene.

– Det er en alvorlig situasjon, og risikoen for skogbrann er ekstremt stor i hele landet. Derfor velger vi nå for tredje gang i sommer å be om støtte fra EU med brannfly som kan bistå redningstjenesten ved behov, sa operasjonsleder Jakob Wernerman i beredskapsmyndigheten MSB tidligere denne uken.