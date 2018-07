Bilder av en ustø og snublende Jean-Claude Juncker på NATO-toppmøtet i Brussel vekker reaksjoner og oppsikt.

Presidenten for EU-kommisjonen måtte støttes av andre ledere og satt også en stund i rullestol under møtet. Den britiske avisen Independent påpeker at det ikke er første gang 63-åringen har hatt vansker med å gå. Han har tidligere lagt skylden på isjias.

– Det er ikke passende å diskutere helseproblemer offentlig, sa Junckers kontor i en uttalelse torsdag. Videoen av Juncker er mye delt og har fått omfattende omtale i sosiale medier.

Juncker er kjent for sin spesielle stil og sleivete kommentarer.

AP/SCANPIX

Spørsmål om hans helse og egnethet ble reist allerede da han fikk stillingen i 2014. Den nederlandske finansministeren Jeroen Dijsselbloem sa da at Juncker stadig drakk og røykte under møter.

Juncker benektet da at han hadde et alkoholproblem.