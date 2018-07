USAs president Donald Trump har startet sitt toppmøte med Russlands president Vladimir Putin. Han håper samtalen kan bli starten på et nytt og bedre forhold.

– Jeg tror verden ønsker å se oss komme overens, sa Trump til Putin da pressen ble invitert inn for å filme og ta bilder ved møtestart.

Trump fastslo at forholdet ikke har vært spesielt bra de siste årene. Men nå er det en ny president ved roret i USA, påpekte han.

– Jeg tror vi kan få et ekstraordinært forhold. Jeg håper det, sa Trump.

– Hvis vi kommer overens med Russland, vil det være en god ting, ikke en dårlig ting, sa han.

Forsinket

De to verdenslederne var nesten en time forsinket da kom i gang med møtet, som fant sted i presidentpalasset i Helsingfors.

Putin sa at tida var inne for å «komme ned i substansen» i diskusjonene om forholdet mellom USA og Russland – og de ulike internasjonale problemstillingene som sto på dagsordenen for møtet.

De to skulle etter planen diskutere en rekke ulike temaer, deriblant atomvåpen, handel, krigen i Syria, situasjonen i Ukraina og russisk innblanding i valg i vestlige land.

Planen var at de to først skulle snakke sammen én til én. Deretter skulle det holdes et lunsjmøte i utvidet format.

Atomnedrustning

I forkant av møtet har Trump spesielt lagt vekt på diskusjonene om atomnedrustning.

– Vi er de to store atommaktene. Vi står for 90 prosent av atomvåpnene, og det er ikke noen god ting, det er en dårlig ting. Så forhåpentligvis kan vi gjøre noe med det, sa Trump til Putin.

Det var ventet at samtalene blant annet ville dreie seg om de to atomvåpenavtalene INF og New START.

INF er en avtale fra 1987 som forbyr utplassering av landbaserte atomraketter av mellomdistansetypen i Europa. USA har beskyldt Russland for brudd på avtalen.

Et annet spørsmål er muligheten for en oppdatering av nedrustningsavtalen New START, som utløper i 2021.

Europeisk bekymring

I europeiske land har politikere og diplomater fulgt bekymret med, urolige for hva Trump og Putin kan finne på.

– Putin er forutsigbar. Det samme er kanskje ikke alltid tilfelle med Trump, sa Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn da han ankom til et separat møte i EU-regi i Brussel mandag formiddag.

Han gjorde det klart at han ikke hadde store forhåpninger til møtet i Helsingfors.

I oppkjøringen til møtet har Trump kommet med en rekke krasse utfall mot europeiske allierte, og under et golfbesøk i Skottland i helgen gikk han så langt som til å kalle EU en «fiende» på grunn av USAs handelsunderskudd mot europeiske land.

Ministre slo tilbake

Flere ministre benyttet anledningen til å slå tilbake mot Trump da de ankom til mandagens ministermøte i Brussel.

– Jeg håper president Trump fikk masse frisk luft mens han spilte golf i Skottland, slik at han ser klarere hvem som er fiender og ikke, sa Asselborn.

Tysklands EU-minister Michael Roth advarte EU mot å la seg vippe av pinnen av «dels aggressive, usanne og ikke spesielt konstruktive» utspill fra Trumps side.

– Den amerikanske presidenten provoserer, sa Roth.

– Han forsøker å så splid i EU. Han betegner oss som motstandere. Vi ser overhodet ikke slik på det. Det er et dypt og tett partnerskap mellom EU og USA, sa han.