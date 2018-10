Russland anklager USA for å produsere og teste biologiske stridsmidler ved et topphemmelig anlegg i Georgia. Pentagon kaller påstanden fri fantasi.

Ifølge forsvarsdepartementet i Moskva har USA etablert et hemmelig laboratorium ved Richard G. Lugar Center for Public Health Research i Georgias hovedstad Tbilisi

– Det er svært sannsynlig at USA utvikler biologiske våpen der, i strid med internasjonale avtaler, sier lederen for det russiske forsvarets avdeling for beskyttelse mot radioaktive, kjemiske og biologiske våpen, Igor Kirillov.

– Hemmelig laboratorium

Lugar-senteret i Tbilisi ble etablert med amerikansk støtte i 2011, og i år åpnet en ny åtte etasjer høy bygning tett ved. Det hemmelige laboratoriet er ifølge Kirillov å finne i denne bygningen, der to av etasjene ifølge ham er forbeholdt amerikansk militærpersonell.

Georgiske ansatte har ikke tilgangen til laboratoriet, og de amerikanske militærbiologene er ifølge Kirillov utstyrt med diplomatpass.

– Amerikanerne forsker blant annet på mulige biologiske stridsmidler som harepest, miltbrann, brucellose, denguefeber, hemoragisk krimfeber og andre sykdommer som spres av blodsugende insekter, sier han.

Opplysningene om det påståtte anlegget kommer ifølge Kirillov fra Georgias tidligere sikkerhetsminister Igor Giorgadze.

– Fri fantasi

En talsmann for Pentagon avviser påstanden fra Kirillov som fri fantasi.

– USA utvikler ikke biologiske våpen ved Lugar-senteret, sier Eric Pahon, som anklager Russland for desinformasjon.

– Lugar-senteret bidrar til å beskytte borgere mot biologiske trusler, det fremmer folkehelsen og dyrehelsen ved å oppdage infeksjonssykdommer, det driver epidemiologisk overvåking og forsker til beste for Georgia, Kaukasus og verdenssamfunnet, sier Pahon.

– Dette er et åpenbart forsøk på å lede oppmerksomheten vekk fra Russlands dårlige oppførsel på mange områder, sier Pahon.

Ifølge Pentagon-talsmannen er det Det nasjonale senteret for sykdomsbekjempelse og offentlig helse (NCDC) i Georgia som eier og driver laboratoriet, ikke USA.

Helsedepartementet i Georgia avviser også anklagen fra Moskva og kaller den absurd.

Mange døde

Kirillov fastholder at laboratoriet er amerikansk, ikke georgisk.

Ifølge ham viser dokumenter skaffet til veie av Giorgadze at 73 frivillige i 2015 og 2016 mistet livet under forsøk med nye legemidler ved senteret. Dette er ikke bekreftet fra annet hold.

– At et så høyt antall frivillige døde nærmest samtidig, gir grunn til å tro at Lugar-senteret forsker på svært dødelige kjemiske eller biologiske stridsmidler, sier han.

Kirillov hevder videre at amerikanerne kan ha hatt en finger med i spillet da afrikansk svinepest i 2007 spredte seg fra Georgia til Russland og påførte russiske bønder store tap.

Hemoragisk krimfeber har også på mistenkelig vis dukket opp i det sørlige Russland og kan ha sitt utspring i laboratoriet i Tbilisi, hevder han.

– Omfattende program

– Det er svært sannsynlig at USA er i ferd med å bygge opp et militærbiologisk potensial under dekke av å studere måter å beskytte seg på, sier han.

I materialet Giorgadze har lagt frem, er det også amerikanske patenter på droner som sprer infiserte insekter og prosjektiler for spredning av kjemiske og biologiske stridsmidler, sier Kirillov.

– Laboratoriet i Georgia er kun et lite element i USAs omfattende militære og biologiske program, sier den russiske generalen, som også hevder at Pentagon har etablert lignende laboratorier i flere andre av Russlands naboland.