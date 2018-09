Twitter-sjef Jack Dorsey avviser at selskapet har en politisk dagsorden eller tar politiske hensyn.

Dorsey forklarte seg onsdag for Senatets etterretningskomité.

Representanter fra Facebook, Twitter og Google møter alle til høring i forbindelse med anklager om russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

– Twitter tar ikke politiske hensyn, enten det gjelder innholdet i våre tjenester eller hvordan vi håndhever reglene våre, sa Dorsey i høringen onsdag.

Twitter-sjef Dorsey skulle senere onsdag ettermiddag forklare seg i en separat høring i energi- og handelskomiteen i Representantenes hus.

Uforberedte

Dorsey sa også at Twitter er ment som en digital, offentlig arena hvor man kan dele ideer. Men han innrømmet at dette kan utnyttes av aktører med onde hensikter.

– Vi var uforberedt og ikke utrustet til å takle omfanget av de problemene som vi har erkjent. Vi tar det fulle ansvar for å fikse dem, sa Twitter-sjefen.

Facebook-topp Sheryl Sandberg forklarte seg også for etterretningskomiteen i Senatet, flere måneder etter at Facebook-sjef Mark Zuckerberg hadde forklart seg. Hun innrømmet i likhet med Zuckerberg at Facebook opptrådte mangelfullt i forbindelse med russisk desinformasjon og russiske forsøk på å manipulere Facebook under valgkampen til presidentvalget i 2016.

– Vi var for trege til å oppdage dette, og vi reagerte for tregt. Det tar vi på vår kappe. Denne innblandingen var fullstendig uakseptabel. Den bryter med selskapets verdier og dette landet som vi elsker, sa Sandberg.

Kritisert for å være partiske

– Vi er ikke stolt over hvordan fri og åpen utveksling av meninger har blitt bevæpnet og brukt til å avlede og splitte folk og vårt land, sa Dorsey.

Twitter har fått massiv kritikk fra konservative kretser, inkludert president Donald Trump, som anklager selskapet for å være partisk og for å forsøke å sette munnkurv på folk fra høyresiden i politikken.

– Vi streber for å håndheve reglene våre på en upartisk måte, sa Twitter-sjefen.

Det er et tema Dorsey var ventet å måtte snakke mer om under høringen i energi- og handelskomiteen senere onsdag. På dagsorden der sto partiskhet og Twitters bruk av algoritmer.

Ingen Google-topper møter onsdag, men morselskapet Alphabet sendte isteden en høytstående advokat for å representere søkemotorgiganten, noe selskapet er blitt kritisert for.

– Ikke nok

Leder for etterretningskomiteen, republikaneren Richard Burr fra North Carolina, takket selskapene for sin innsats i å rydde opp, men sa at Kongressen er bekymret over at ikke nok er blitt gjort.

– Det er opplagt at dette problemet ikke forsvinner. Jeg er ikke engang sikker på dette går i rett retning, sa han.

Dorsey sa at Twitter fortsetter sitt arbeid med å slå ned på brukerkontoer som kan være koblet til det samme russiske selskapet som er identifisert i spesialetterforsker Robert Muellers Russland-gransking. Facebook har også fjernet kontoer det siste året som selskapet mener er knyttet til den russiske trollfabrikken.