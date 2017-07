FN-forslaget til et atomvåpenforbud skal etter planen foreligge fredag, men det er usikkert hvilken slagkraft forbudet vil få uten atomvåpenstatene på laget.

Etter planen skal avtalen vedtas i New York fredag 7. juli klokken 16 norsk tid. Mange av de innflytelsesrike statene har meldt seg ut av forhandlingene, men de resterende håper at avtalen vil påvirke dem uansett.

– Problemet med nedrustning de siste årene har vært at verden har ventet på at atomvåpenstatene skulle gå foran. Men det har ikke skjedd mye siden ikkespredningsavtalen, som snart er 50 år gammel. Nå er det andre som presser på for nedrustning, sier Anne Marte Skaland, som leder den norske fløyen av anti-atomvåpenorganisasjonen ICAN, til NTB.

Finpuss

Onsdag morgen i New York ble det finforhandlet om detaljene på det tredje og siste utkastet til avtalen.

– Jeg kan melde om konstruktiv stemning blant de 140 statene som er til stede. Det er enighet om at vi nå må legge bort kjepphestene og bli enige, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin, til NTB.

Fakta: FNs atomvåpenforbud Det ble vedtatt å starte forhandlinger om et «juridisk bindende instrument for å forby atomvåpen» 23. desember 2016. 123 av de 193 statene i FN var for, 38 var imot og resten stemte blankt.

Storbritannia, Frankrike, Russland, USA og Norge er blant landene som stemte imot. Mens Kina, India, Pakistan, Japan og Sør-Korea avsto fra å stemme.

Regjeringen har ikke deltatt i forhandlingene fordi den mener de bryter med våre forpliktelser i Nato.

Første omgang av forhandlingene pågikk 27. til 31. mars. Andre runde har pågått siden 15. juni og konkluderes 7. juli klokken 16 norsk tid.

Det er ni land i verden man kjenner til at har atomvåpen: USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea. Sør-Afrika utviklet atomvåpen, men kvittet seg med dem frivillig i 1989.

189 land har underskrevet ikkespredningsavtalen for atomvåpen fra 1968. Nord-Korea trakk seg fra avtalen i 2003. Kilde: FN

Nato avstår

Da nasjonene i FN skulle stemme over om forhandlingene skulle starte i desember 2016, var et overveldende flertall for traktaten. Hele 123 av FNs 193 land ville ha i gang prosessen, men tungvekterne Storbritannia, Frankrike, Russland og USA stemte imot. Kina, India, Pakistan, Japan og Sør-Korea avsto fra å stemme. Av de 38 landene som stemte mot, var 28 NATO-land.

– Det er stort sett NATO-land og atomvåpenstater som er imot forbudet. USA har lagt et massivt press på sine allierte og argumenterer med at det er atomvåpenstatene som må gå foran, sier Skaland.

– Det er viktig å presisere at det ikke ligger noen ting i teksten i avtalen som gjør at et NATO-land bryter med sine forpliktelser, understreker Westhrin.

Etter det man kjenner til, er det kun ni land i verden som har atomvåpen i dag, henholdsvis Russland, Storbritannia, Frankrike, USA, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea. De seks sistnevnte har ikke ratifisert ikkespredningsavtalen.

Norge utenfor

Norge var blant landene som stemte mot å forhandle frem en avtale i desember.

– Norge har aktivt sagt at de ikke ønsker å delta. Det er trist at de ikke benytter muligheten til å være med når regelverket utformes, sier Westhrin, og legger til at det aldri er for sent å slutte seg til.

– Jeg håper det blir en viktig sak frem mot stortingsvalget.

Besittelse og produksjon

Avtalen på 20 artikler, omfatter ikke bare bruk av atomvåpen, men også trusler om bruk, produksjon, testing, lagring og finansiering. Således er det flere stater enn de ni atomvåpenstatene som kan felles av avtalen.

– Det aller viktigste er at forbudet forbyr atomvåpen, og ideen er at det skal bidra til å endre internasjonale normer og presse atomvåpenstatene til en gjensidig nedrustning, sier Skaland.

Dessuten er det lagt inn rettigheter for ofrene etter bruk og testing av atomvåpen, og tiltak for å bøte på miljøskader knyttet til atomvåpen.

– Det er utført tester av atomvåpen i Stillehavet, USA, Australia, Russland, Kina og Kasakhstan. Menneskene som bor i disse områdene har aldri fått noen ordentlig oppreisning, forteller Skaland.

Trussel fra Nord-Korea

Det er vanskelig å tro at et forbud som ikke kan sanksjonere dem som bryter det, vil bite på den aggressive atomvåpenstaten Nord-Korea, men det avviser Skaland i ICAN.

– Forbudet slår beina under avkrekkingstankegangen. Atomvåpen skal ikke være et legitimt virkemiddel. Dessuten er det sånn at så lenge noen har atomvåpen, bidrar det til at andre ønsker å skaffe seg det.

Westhrin slutter seg til det argumentet:

– Det man nå gjør er å etablere at å basere sin egen sikkerhet på atomvåpen ikke bare er umoralsk, men også ulovlig.