Over 100 drept i angrep i Nigeria

Minst 100 mennesker er drept i angrep mot flere landsbyer i Nigeria, opplyser lokale myndigheter.

NTB

Det antas at angriperne er medlemmer av Den islamske staten Vest-Afrika provinsen (ISWAP), som er en utbrytergruppe fra Boko Haram.

I det første angrepet, som skjedde tirsdag, kjørte en gruppe væpnede menn inn i en avsidesliggende landsby i den urolige Borno-delstaten og skjøt og kjørte i hjel innbyggere som forsøkte å rømme.

– Så langt har vi funnet 69 døde. Men dødstallet ventes å stige fordi mange fortsatt er savnet, sier en talsmann for lokale myndigheter.

Det antas at angrepet var hevn etter at innbyggere drepte medlemmer av ISWAP som forsøkte å stjele husdyr fra landsbyen for kort tid siden. Tyveri av dyr fra landsbyen har tvunget innbyggerne til å danne en egen milits for å beskytte felles verdier.

Senere samme dag ble flere titalls mennesker drept i en serie angrep mot flere landsbyer delstaten Katsina. Opplysninger om antall drepte variere mellom 40 og 50.

Nigeria kjemper mot et voldelig, islamistisk opprør nordøst i landet, der islamistgruppa Boko Haram har drept og bortført tusenvis av mennesker de siste årene. I løpet av ti år er rundt 36.000 liv gått tapt og rundt 2 millioner internt fordrevet.

Det er under to uker siden væpnede menn drepte 60 mennesker i en rekke angrep mot landsbyer nordvest i Nigeria, der hundrevis av mennesker er drept i voldelige angrep det siste året.