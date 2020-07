Trump sier USA vurderer å forby Tiktok

USAs president Donald Trump sier at han vurderer å forby den populære kinesiske appen Tiktok.

President Donald Trump sier på et pressetreff fredag at USA vurderer å forby Tiktok. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

– Vi ser på Tiktok. Det kan hende at vi forbyr det, sa Trump på et pressetreff utenfor Det hvite hus fredag. Han la til at regjeringen har flere alternativer som de vurderer.

Tidligere i sommer antydet USAs utenriksminister Mike Pompeo at USA vurderte å innføre forbud både mot Tiktok og andre kinesiske apper.

Kritikere av Tiktok har gjentatte ganger uttrykt bekymring for at Kina kan bruke appen til å overvåke brukere. Videodelingsappen brukes til å lage og publisere videoer på mellom 15 og 60 sekunder. Videoene omhandler alt fra dansekoreografier, opplæringsvideoer for farging av hår og humor.