Amerikanske myndigheter har beslaglagt over 16 tonn kokain på et skip i havnen i Philadelphia. Beslaget omtales som historisk.

Narkotikaen er beregnet å ha en gateverdi på over 1 milliard dollar, tilsvarende 8,7 milliarder kroner.

– Dette er ett av de største narkotikabeslagene i USAs historie, skriver statsadvokat William McSwain i Philadelphias østlige distrikt på Twitter.

Han mener narkotikaen kunne ha tatt livet av «millioner» av mennesker.

Beslaget ble gjort tirsdag av føderale myndigheter. Flere besetningsmedlemmer er pågrepet og siktet.

Avisen The Philadelphia Inquirer skriver at kokainen lå i syv konteinere i et fraktskip. Båten skulle ha fortsatt mot Europa etter å ha vært i Chile, Panama og Bahamas.

For bare tre måneder siden ble det gjort et annet stort kokainbeslag i havnen i Philadelphia. Da ble det beslaglagt nesten 823 kilo kokain på et skip som hadde vært i Guatemala, og som var på vei til Nederland. Ingen er foreløpig pågrepet i denne saken.

Også i New York og New Jersey er det den siste tiden gjort svært store kokainbeslag.