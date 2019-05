41 mennesker kan ha omkommet under brannen på et passasjerfly på Sjeremetjevo internasjonale lufthavn i Moskva, ifølge Interfax.

Kommisjonen som undersøker ulykken opplyser ifølge Interfax at 37 av de 78 personene om bord har overlevd. Skjebnen til de øvrige 41 er fortsatt uviss, men de fryktes omkommet.

Tidligere har helsemyndighetene i Moskva opplyst at elleve personer ble skadd i ulykken.

Det var 73 passasjerer og fem besetningsmedlemmer om bord på Aeroflot-flyet, som er av typen Sukhoi Superjet 100.

Flyet skulle opprinnelig til Murmansk søndag kveld, men måtte returnere til Moskva etter at det brøt ut brann kort tid etter avgang. I videoer publisert på sosiale medier ser man flyet nødlande mens flammer og røyk velter ut av flyets bakdel.

Ingen indikasjoner på berørte nordmenn

Kort tid etterpå ble passasjerer evakuert gjennom de oppblåsbare nødskliene, samtidig som flammene utviklet seg i voldsom fart. Flyplassmyndighetene opplyser at brannen ble slukket raskt.

Pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i UD sier til VG at ambassaden i Moskva jobber med å få klarhet i om nordmenn er rammet etter flyulykken søndag.

– Utenriksdepartementet er kjent med at det har oppstått brann i et fly ved flyplassen Sjeremetjevo i Moskva. Så langt er det ingen indikasjoner på at nordmenn er berørt, sier Kvammen Ekker.

Mikhail Norenko / AP / NTB scanpix.

Ukjent årsak

Årsaken til brannen er ikke kjent, men flyselskapet Aeroflot bekrefter at det har vært en teknisk feil i en av flymotorene. Lokale medier har skrevet at flyet kan ha blitt truffet av et lyn.

Russlands statsminister Dmitrij Medvedev har beordret en granskning av hendelsen.

Ifølge russiske nyhetsbyråer var det en passasjer som oppdaget brannen og varslet besetningen på flyet. Piloten skal så ha snudd flyet og dratt tilbake til Moskva.

Flyet tok av fra Sjeremetjevo klokka 18.02 og gjennomførte en nødlanding klokken 18.30, opplyser flyplassen.

Russiskprodusert

Flytrafikken var en periode stengt etter ulykken, men den skal nå være åpnet igjen på én av rullebanene i Moskva.

Flytypen Sukhoi Superjet 100 er den første nye russiskproduserte flymodellen siden oppløsningen av Sovjetunionen. Den ble lansert i 2011, men har ikke slått an i særlig grad utenfor Russland.

Det statlig eide flyselskapet Aeroflot opplyste i slutten av 2018 at de vil kjøpe ytterligere 100 fly av typen.