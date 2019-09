Hongkongs rettigheter og friheter må garanteres, sier Tysklands regjeringssjef Angela Merkel i Beijing etter et møte med Kinas statsminister Li Keqiang.

– Løsninger kan kun bli funnet gjennom dialog – gjør alt som er mulig for å hindre vold, sier Merkel i en melding som hennes talsmann Steffen Seibert la ut på Twitter etter fredagens møte med Li. Merkel innledet sitt tre dager lange Kina-besøk da hun ankom Beijing fredag morgen. Etter et møte med Li tidlig på dagen, skulle hun fredag kveld spise middag med president Xi Jinping.

Da Tysklands kansler Angela Merkel i går møtte Kinas president Xi Jinping og regjeringssjef Li Keqiang, var listen med problemer de skulle ta opp lang. Forventningene til Angela Merkels ordvalg var spesielt høye.

Det hadde blant andre Hongkong-aktivisten Joshua Wong sørget for.

Fakta: Tysklands viktigste handelspartnere Målt på den samlede verdi av import og eksport i 2018: 1. Kina – 2.070 milliarder kroner 2. Nederland – 1, 970 milliarder kroner 3. USA – 1850 milliarder kroner 4. Frankrike – 1770 milliarder kroner 5. Italia – 1356 milliarder kroner Kilde: Statistisches Bundesamt

Merkels 12. besøk

Egentlig har Kina-reiser blitt en fast rutine for kansler Merkel. Men hennes 12. besøk skjer under helt spesielle omstendigheter. Hun kommer ikke bare med en voksende europeisk skepsis overfor Kina og midt i en illevarslende krig mellom Kina og USA. Hun vil også være den første vestlige leder som besøker landet under den voldsomme konflikten i Hongkong, som er under kinesisk forvaltning og hvor politiet har brukt vold mot unge demonstranter.

Den tyske regjering har som resten av EU begrenset seg til å etterlyse en fredelig nedtrapping. Men i Hongkong forsøker aktivistlederen Joshua Wong å presse Europas fortsatt viktigste politiker til å støtte demonstrantenes krav.

Med utpreget forståelse for hvilke knapper han skal trykke på for å påvirke tyskerne, har han i en åpent brev til Angela Merkel bedt om et møte og sammenliknet demonstrantenes kamp mot den kinesisk-kontrollerte marionettregjeringen i Hongkong med østtyskernes kamp mot det Sovjet-kontrollerte Øst-Tyskland under kommunismen.

Den foreløpige meldingen fra Tysklands regjering, er at man ikke besvarer åpne brev.

Delegasjon med næringslivsfolk

Angela Merkel har i følget sitt med en stor delegasjon prominente næringslivsfolk. Møtet vil trolig handle mye om handel. Kina har de siste tre årene vært Tysklands viktigste handelspartner og med tanke på trusselen om fremtidige økonomiske nedgangstider har Tyskland stor bruk for Kina både som marked og som produksjonsland. Kina på sin side ønsker seg gjerne allierte i kampen mot USAs president Donald Trump.

Flere problemer lurer likevel i bakgrunnen. Tyskland er svært bekymret over kinesiske investeringer i landets fremtidsrettede nøkkelindustrier og fikk i fjor EU med på en ny overvåkingsmekanisme for oppkjøp i følsomme bransjer. Europeiske land vil i dag holde et høye med om Merkel vil benytte seg av det kritiske språket fra EU-dokumentene hvor Kina omtales som en «systematisk rival», når hun nå møter Xi, sier Jan Weidenfeld fra den Kina-orienterte tenketanken «Merics» i Berlin.

– Det vil være klokt av kansleren å benytte dette språket fremfor å fokusere på spesifikke tyske interesser, sier han.

EU-Kina-toppmøte

Neste år skal Angela Merkel under tysk EU-formannskap være vert for et EU-Kina-toppmøte i Leipzig, som blant annet skal sikre at de langvarige forhandlingene om en investeringsavtale skal avsluttes i 2020. Merkels egentlige mål med toppmøtet er likevel å forene de mange svært forskjellige europeiske interessene, vurderer Jan Weidenfeld.

Kansleren skal også balansere Tysklands egne forskjellige interesser. Den tyske regjering har offisielt et «strategisk partnerskap» med Kina, men balansegangen har de seinere år blitt vanskeligere, etter at Kina har skrudd opp det politiske presset. Den nye kinesiske ambassadøren i Berlin har blant annet skrevet et brev direkte til tyske politikere som har deltatt på møter med en Tibet-leder, samt også til parlamentets president, Wolfgang Schäuble, med oppfordring om å holde politikerne i ørene. Schäuble avviste kravet kontant. Nylig avlyste dessuten et tysk parlamentsutvalg en Kina-tur fordi ett av medlemmene ble nektet innreise.

Vanskelig balansegang

I det siste har også tyske selskaper uttrykt bekymring overfor Kinas innføring av et «sosialt poengsystem» for selskaper i Kina, som styresmaktene i tillegg benytter til å kontrollere befolkningen med. Poeng for «god oppførsel» kan innebære en form for selvsensur for utenlandske selskaper, med markedsadgang som potensiell gulrot.

Tyske politikere er svært direkte i sine forventninger til kansleren. Regjeringspartneren SPD vil få henne til å omtale fremferden i Hongkong som uakseptabel. Den mulig fremtidige regjeringspartneren, De Grønne, beskylder regjeringen for å tie av økonomiske hensyn. Det liberale FDP ser helst at hele reisen avlyses.

Angela Merkel skal etter det politiske møtet i Beijing videre til provinsbyen Wuhan. Der skal hun blant annet møte studenter. I den konservative avisen Die Welt bruker kommentatoren Jacques Schuster ord som «hykleri» og «skandale». Hvorfor endrer ikke kansleren reiseruten og drar til Hongkong i stedet, spør han. Svaret er enkelt, mener han: forretningsinteresser.

Bak lukkede dører

Det er faktisk mulig at Angela Merkel snakker rett fra leveren overfor Xi uten at omverdenen får høre om det. Den rutinerte kansleren har ikke noen tradisjon for å komme med kraftbemerkninger under statsbesøk, men har for eksempel på hjemmebane fastholdt presset på Russlands president Vladimir Putin etter den ulovlige annekteringen av Krim-halvøya, selv om mange i tysk næringsliv ønsker en annen linje.

– Kansleren har en forhistorie, spesielt sammenliknet med andre EU-ledere, som relativt direkte i møte med Beijing. Så jeg vil anta hun tar opp disse temaene i rette sammenhenger. Hun har også en forhistorie med alltid å gjøre det bak lukkede dører og det vil sikkert også være tilfellet denne gangen, sier Jan Weidenfeld.

En offentlig kritikk av fremferden i Hongkong kan være kontraproduktiv, fordi den vil få Kinas regjering til å tape ansikt og gi dem mulighet til å sverte demonstrantene med påstander om at de er styrt av utenlandske krefter, mener han.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN og NTB