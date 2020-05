Scandinavian Star-ulykken tas igjen opp i Danmark

En dokumentarfilm om Scandinavian Star-ulykken i 1990 gjør at danske politikere igjen tar opp saken i håp om å finne ut hva som forårsaket brannen.

Brann om bord i passasjerfergen «Scandinavian Star» i Skagerrak mellom Oslo og Frederikshavn 7. april 1990. 159 mennesker omkom. Foto: Per Løchen/NTB scanpix

NTB

Seks partier i Danmark har tatt opp saken og bedt Folketinget redegjøre for status i etterforskningen.

Brannen om bord skipet kostet 159 mennesker livet natt til 7. april 1990. De fleste var nordmenn.

Årsaken til at saken tas opp igjen er opplysningene i dokumentaren, som blant annet er sendt på NRK.

I serien kaster den norske forsikringsmegleren Svein Dammen lys over skipets kaskoforsikring, og hvor hans opplysninger støtter påstander om at forsikringssvindel var et mulig motiv for brannen, skriver Ritzau.

Dammen håndterte skipets forsikring opptil en uke før brannen, og sier kaskoforsikringen da var på 12 millioner dollar.

Men da skipet 30. mars ble solgt og allerede dagen etter og satt inn på ruten mellom Oslo og Frederikshavn, var forsikringen byttet til et annet selskap og doblet til 24 millioner dollar. En sum som fikk Dammen til å «steile», ifølge Ritzau.

Danske politikere håper nå at man kommer nærmere et svar på hva som faktisk skjedde for 30 år siden.

– Dette er helt avgjørende informasjon som vi vil ta opp med justisdepartementet for å høre om det er mulighet å etterprøve forsikringsspørsmålet, sier Peter Skaarup i Dansk Folkeparti.

Saken vil tas opp i Folketinget før eller etter sommerferien.