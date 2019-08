De 350 menneskene som er reddet av norske Ocean Viking, blir stadig mer stresset, ifølge mannskapet. Også libyere på flukt fra krigen i hjemlandet er om bord.

– I løpet av de to siste dagene har vi sett et slags skifte når det gjelder stemningen på skipet. Folk kan ikke unngå å bli stadig mer stresset og bekymret. Vi er omringet av hav, og det er ikke land i sikte, sier Hannah Wallace Bowman, kommunikasjonssjef på Ocean Viking, til NTB.

– De spør hvor vi drar, når de vil kunne forlate skipet, hva som skjer, og vi må se dem inn i øynene og si «beklager jeg har ikke noe svar til deg for øyeblikket». Dette er en lang ventetid og usikkerhet for mennesker som allerede har vært gjennom enormt mye, sier Bowman videre.

Det er snart to uker siden skipet – som drives av Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée – reddet de første menneskene opp fra havet. Nå er 356 menn, kvinner og barn stuet sammen i båten. 103 av dem er under 18 år, og flesteparten av dem reiser alene.

– Jeg ante ikke hvor farlig havet kunne være, forteller libyske Khalil (20) til nyhetsbyrået AFP, som nylig besøkte skipet.

For en drøy uke siden ble han hentet opp fra en synkende gummibåt sammen med over 100 andre fra Sudan, Tsjad, Etiopia, Senegal og Elfenbenskysten. De fleste sier de reiste til Libya for å søke arbeid, men endte opp med å flykte fra tortur og overgrep.

MSF / AP / NTB scanpix

Tatt til fange og skutt

Før han flyktet var Khalil taxisjåfør. Han forteller at han under en kjøretur fra Sabha til Benghazi ble stanset av opprørsgeneral Khalifa Haftars militssoldater og fengslet. Der skal han ha blitt slått daglig før han greide å flykte i et kuleregn sammen med 15 andre fanger.

– Folk ble skutt rundt meg, men jeg stanset ikke. Jeg ble også truffet, sier han.

Slike skuddskader er ikke uvanlig blant dem som flykter fra konfliktområder som Libya, konstaterer Luca Pigozzi, legen som behandlet Khalil på Ocean Viking. Han forteller at flere, også mindreårige, har fortalt at de er blitt torturert med elektriske støt, slått med skytevåpen eller kjepper og brent med smeltet plast.

– De forteller meg hvordan de fremdeles kjenner smerten fra sårene og arrene de fikk mens de var i Libya, sier Pigozzi.

Bowman kan også fortelle at noen har merker på håndledd og ankler etter at de er blitt hengt fra taket.

– Det er totalt umenneskelig at de etter å ha overlevd den dødeligste migrantruten i verden, blir holdt i en stillingskrig dag etter dag etter dag mens Europa vurderer deres skjebne, sier Bowman.

Uviss skjebne

Den 19 år gamle libyeren Salah har også en historie å fortelle. Han sluttet seg til styrkene til den internasjonalt anerkjente regjeringen i Libya, ledet av Fayez-al-Sarraj. Raskt innså han at krig ikke var noe for ham.

– Dersom jeg hadde blitt værende, ville jeg ha blitt drept av Sarrajs menn fordi jeg flyktet, eller av Haftars menn fordi jeg kjempet for Sarraj, sier han.

Norge sier nei

Ocean Viking befinner seg nå mellom den italienske øya Lampedusa og Malta, men har ikke fått tillatelse til å legge til kai der. Italias innenriksminister Matteo Salvini har bedt Norge ta imot de 356 menneskene om bord, noe justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) har sagt nei til.

Bowman er sterkt kritisk til at stillingskriger mellom myndigheter og redningsskip ser ut til å ha blitt «den nye normalen».

– Mens vi er her og venter, hvem vet hvor mange flere båter som har forsøkt å krysse Middelhavet og hvor mange mennesker som potensielt har mistet livet i det sentrale Middelhavet? I løpet av de siste dagene har vi hørt rykter om et betydelig antall forlis, og kanskje har så mange som 170 mennesker dødd. Og vi er bare her og venter og venter mens Europa vurderer hva som skal skje med menneskene som er reddet om bord. Det er en parodi sier Bowman.