Bortførte Silvia kom hjem til Italia som Aisha

En italiensk hjelpearbeider er blitt befridd etter å ha blitt holdt i fangenskap i Somalia i ett og et halvt år.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Silvia Romano er her hjemme i sin leilighet i Milano etter at hun ble befridd. Foto: Luca Bruno, AP/NTB Scanpix

En tirsdagskveld i november 2018 ble den da 23 år gamle italienske hjelpearbeideren Silvia Romano kidnappet av tre bevæpnede menn i landsbyen Chakama i Kenya, ikke langt fra landets nest største by, Mombasa.

Hun arbeidet som frivillig i et barnehjem for den veldedige organisasjonen Africa Milele Onlus. Like etter kidnappingen ble kjent for offentligheten skrev organisasjonen om Silvia på sitt nettsted:

«Det finnes ikke ord som kan beskrive hva som har skjedd. Silvia, vi er alle med deg.»

Det lokale politiet fortalte at mennene som kidnappet henne skjøt vilt rundt seg med automatvåpen og krevde penger for å løslate henne. Et øyenvitne fortalte nyhetsbyrået Reuters at mennene snakket somali, og at de gikk målrettet etter Silvia Romano. En annen kvinne og fire barn ble truffet av skudd under kidnappingen.

Funnet i Somalia

For en uke siden landet Silvia Romano i Roma etter 18 måneder i fangenskap. Italiensk, tyrkisk og somalisk etterretning samarbeidet for å finne henne og få henne fri. Hun ble til slutt funnet i Somalias hovedstad, Mogadishu. Det er foreløpig uklart om hun ble befridd ved en militær aksjon eller om det ble betalt løsepenger.

Hennes mor, far og søster var blant dem som tok imot henne på flyplassen i Roma. Det samme gjorde Italias statsminister Giuseppe Conte og utenriksminister Luigi Di Maio.

Silvia Romano måtte eskorteres av politiet da hun ankom Milano. Foto: Luca Bruno, AP/NTB Scanpix

Byttet navn

Men den Silvia Romano som kom tilbake til Italia var ikke den samme som ble kidnappet i Kenya.

Hun ankom Roma iført et turkist heldekkende islamsk plagg som også dekket håret hennes. For å beskytte seg mot koronasmitte hadde hun også munnbind og blå engangshansker på seg.

Ifølge den italienske avisen Corriere della Sera har Silvia Romano sagt at hun nå heter Aisha. Det er samme navn som profeten Muhammeds tredje kone hadde. Hun skal ha blitt gift med profeten som barn, og ifølge enkelte gjenfortellinger var Aisha favoritten blant profetens koner.

Navnevalget har gitt anledning til spekulasjoner om hvorvidt Silvia Romano ble giftet bort til noen i Somalia, men dette har hun avvist.

– Det var ikke noe ekteskap eller forhold, kun respekt, sa hun, ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Konverterte til islam

Silvia Romano ble ofte flyttet på av sine kidnappere. Hun kan selv erindre å ha blitt holdt fanget på seks forskjellige steder, ifølge Corriere della Sera. Kun én av kidnapperne forsto engelsk, og Silvia Romano ba ham om bøker, deriblant Koranen.

Hun er overbevist om at stedene hun er blitt holdt fanget var i en eller flere byer, fordi hun kunne høre imamer kalle til bønn fra minareter flere ganger om dagen. Silvia Romano begynte å lese Koranen og be, og på et tidspunkt bestemte hun seg for å konvertere til islam.

Kenyanske politifolk på vakt utenfor kommandosentralen som ledet søket etter Silvia Romano. Foto: AP/TT NYHETSBYRÅN/NTB SCANPIX (arkiv)

– Av egen fri vilje, sier hun ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Første på seks år

Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret for kidnappingen av Silvia Romano. Islamistiske organisasjoner som somaliske al-Shabaab har imidlertid stått bak angrep og kidnappinger i Kenya tidligere. Da Silvia Romano ble kidnappet i 2018 hadde det ikke vært noen kidnappinger av utlendinger i Kenya på seks år.

Etter at nyheten om Silvia Romanos befrielse ble kjent skrev organisasjonen Africa Milele Onlus igjen om Silvia på sitt nettsted:

«Velkommen tilbake, Silvia. Vi sluttet aldri å vente på deg.»

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN