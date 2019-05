Thailandsk politi etterlyser en thailandsk mann som i helgen skal ha voldtatt en norsk kvinnelig turist i forbindelse med en lokal festival.

Voldtekten skal ha skjedd på den thailandske øya Koh Phangan, skriver Dagbladet.

Øya er et populært reisemål for turister, og den er verdenskjent for sine halv- og fullmånefestivaler. Voldtekten skal ha skjedd i forbindelse med helgens fullmånefestival, ifølge en talsperson fra politiet.

Den kvinnelige turisten skal ha fått skyss av en motorsyklist som plutselig stanset og forgrep seg på henne, ifølge den thailandske avisa The Nation.

Lokalt politi jakter nå på gjerningsmannen.