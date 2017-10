Catalonias president Carles Puigdemont sier til BBC at uavhengighetserklæringen vil komme om få dager.

Catalonia vil erklære uavhengighet fra Spania i løpet av få dager, sier regionens leder Carles Puigdemont ifølge den britiske rikskringkasteren.

I sitt første intervju siden søndagens folkeavstemning sier Puigdemont at hans regjering vil handle i slutten av inneværende uka eller i begynnelsen av neste.

Ifølge katalansk helsevesen ble 893 sivilpersoner behandlet for skader som følge av søndagens sammenstøt. Politiet brukte batonger og i noen tilfeller også gummikuler mot folkemengdene. Fire av de skadde ble sendt til sykehus.

Innenriksdepartementet har opplyst at også 431 politifolk ble såret.

Regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse.

Katalanske myndigheter sier på sin side at 90 prosent stemte for uavhengighet. Oppslutningen var på 42,3 prosent. Catalonias president erklærte søndag at Catalonia hadde «vunnet retten til en selvstendig stat».

(NTB)