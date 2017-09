Politiet har styrket vaktholdet på grensen mot Norge og Danmark i forkant av den varslede nazimarsjen i Göteborg. Flere er allerede pågrepet.

Frykten for bråk og sammenstøt er stor kort tid før opptil 1.000 nazister skal marsjere gjennom Göteborgs gater i det som kan bli den største nazistiske mønstringen i Sverige siden krigen.

Det er ventet at de vil bli møtt av rundt 10.000 motdemonstranter.

Flere nazister ble lørdag morgen anholdt ved en samlingsplass i Göteborg sentrum, melder avisa GT. Fredag kveld ble en person pågrepet på sentralstasjonen i byen, mens to ble pågrepet på Landvetter lufthavn.

– Vi har situasjonen under kontroll, men vi regner med at det blir en del å gjøre, sier talsperson for politiet i Västra Götaland, Peter Adlersson, til NTB.

Han sier de tre personene er siktet for planlegging av grov mishandling. Politiet har ikke gått ut med nasjonalitet på de pågrepne, men etter det NTB erfarer, er det ingen nordmenn blant dem.

Det er ikke kjent om de tilhører Nordiska motståndsrörelsen (NMR), som står bak nazimarsjen, eller motdemonstrantene.

Skjerpet trusselbilde

Ifølge Aftonbladet har politiet oppjustert trusselnivået ettersom en rekke demonstranter, både på ytterste høyre- og venstrefløy, er ventet å delta.

NMR har fått tillatelse til å marsjere mellom klokka 13 og 15. Politiet har imidlertid kortet ned den opprinnelige ruten.

I forbindelse med marsjen er flere gater i byen sperret av, og vaktholdet er skjerpet blant annet ved sentralstasjonen.

Ifølge Aftonbladets reporter er det politi med skuddsikre vester på hvert gatehjørne. Politiet er blant annet utstyrt med kroppskameraer for å kunne dokumentere eventuelle lovbrudd.

Politibusser har også ankommet plassen der NMR skal starte marsjen. I løpet av morgenen ble det gjort en rekke kontroller av personer på plassen, men foreløpig er det ikke meldt om uro.

Holder seg hjemme

Mange av Göteborgs innbyggere uttrykker misnøye med marsjen. Noen har bestemt seg for å delta i motdemonstrasjoner, mens andre vil holde seg hjemme.

– Jeg har fått høre fra mange, forsøk å holde deg inne, ikke dra ned til byen i tilfelle det skulle skje noe, sier Munir, som er elev på videregående.

Noen av de forretningsdrivende langs marsjruten har valgt å holde stengt lørdag.

– Jeg er glad hvis vinduene mine er hele mandag, sier Nina Fjellgren, som driver frisørsalongen Nina F. Hun har dekket vinduene med plater for sikkerhets skyld.

Den katolske kirken vil holde åpent som vanlig, men forsamlingsassistent Birgitta Gelotte utelukker ikke at vinduer vil bli knust, og hun er mest redd for hærverk fra motdemonstranter.

Marsjerte i Norge

NMR ble dannet i 1997 og er ett av de mest aktive høyreekstreme miljøene i Sverige og andre nordiske land i dag. Bevegelsen hadde i sommer også planer om å marsjere i Fredrikstad, men flyttet til slutt marsjen til Kristiansand. Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) anser NMR som den farligste nynazistiske gruppen i Sverige.

Lørdag bistår norsk politi sine svenske kolleger med å kontrollere busser som drar over grensen. Operasjonsleder hos politiet i Østfold, Jon Erik Nygård, sier til NRK at de ser etter personer som er på vei til den varslede demonstrasjonen.

– Vi ser etter om de har med seg slagvåpen eller andre våpen. Våre kolleger i Göteborg sier de har ventet en del mennesker som skal gå i motdemonstrasjon der nede, og vi kan forvente at det kommer en del herfra også, sier Nygård.

Marsjen arrangeres samtidig med Bokmässan i Göteborg, der også den omstridte ukeavisen Nya Tider deltar. Tidsskriftet har høyreekstreme røtter.