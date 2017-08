Det norske generalkonsulatet i Houston har ikke fått opplysninger om at det er nordmenn i de områdene i Texas som ble hardest rammet av orkanen Harvey.

– Per nå er store deler av Houston utsatt og berørt av vannmassene, men vi kjenner ikke til at det er nordmenn i spesielt utsatte områder, opplyser konsul Ingunn M. Oudia i en epost til NTB søndag kveld.

Rundt 6.000 nordmenn

Generalkonsulatet går ut fra at det er mellom 5.000 og 6.000 nordmenn bosatt i området.

– Dette er for det meste nordmenn som er her på grunn av jobb. De fleste av dem har vært her en god stund og er kjent med lokale forhold, opplyser konsulen.

Oudia sier oljebyen med sine noe over to millioner innbyggere har god erfaring med å håndtere slike situasjoner.

– Lokale myndigheter gjør en god jobb med å redde personer fra overflommede områder, skriver hun.

–Holde seg innendørs

Generalkonsulatet anbefaler alle å holde seg innendørs og følge lokale myndigheters råd og retningslinjer. Hun sier det ikke er mulig å bevege seg rundt i byen ved Mexicogolfen, ettersom de fleste gatene er stengt grunnet vannmengdene.

– Dette været kommer til å vare i to-tre dager til–så nordmenn i området–som alle andre, må være tålmodige og holde seg innendørs. Vi kan ikke gjøre annet enn å vente på at det skal avta, skriver den norske konsulen.