Ny rapport beskylder israelske regjeringer for apartheidpolitikk mot palestinerne

Israel gir sin jødiske befolkning privilegier på palestinernes bekostning, sies det i en omfattende rapport fra Human Rights Watch.

Palestinere står i kø ved et sjekkpunkt utenfor Jerusalem. Palestinerne har langt mindre bevegelsesfrihet enn jødiske israelere, ifølge Human Rights Watch. Foto: Oded Balilty / AP / NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Israel har utviklet seg til et apartheidsystem mot palestinerne.

Denne lammende dommen felles av en høyt anerkjent menneskerettighetsorganisasjon, Human Rights Watch.

Det skjer i en 213 sider lang rapport om forholdene for jødiske israelere og palestinske arabere i området Israel kontrollerer – altså hele området mellom Middelhavet og Jordan-elven.

Her bor omtrent like mange israelske jøder og palestinske arabere – rundt syv millioner av hver folkegruppe. Men israelske regjeringer praktiserer en lovmessig forskjellsbehandling – til fordel for de israelske jødene og til ugunst for palestinerne, som undertrykkes av sivile lover og militær makt.

Det er ifølge Human Rights Watch apartheid og en forbrytelse mot menneskeheten.

– Systematisk undertrykkelse

Rapporten kritiserer forskjellsbehandling i selve Israel mellom jøder og arabere. Den retter også massiv kritikk mot israelsk undertrykkelse av palestinerne på den okkuperte Vestbredden og i det okkuperte Øst-Jerusalem.

Israel praktiserer en politikk som har til hensikt å hevde jødiske israeleres dominans over palestinerne i hele området mellom Middelhavet og Jordan-elven. Det kommer i de okkuperte områdene til uttrykk i en «systematisk undertrykkelse og inhumane handlinger mot palestinerne som bor der», skriver Human Rights Watch.

Organisasjonen har gjennom årene kritisert regjeringer over hele Midtøsten og Nord-Afrika for undertrykkelse av menneskerettigheter. Det er første gang Human Rights Watch gir ut så gjennomgripende kritikk av Israel.

Ingen svar fra Israel

Organisasjonen har sammenliknet forholdene for palestinerne og for jødiske israelere og har i forbindelse med rapporten bedt den israelske regjeringen om kommentarer. Netanyahu-regjeringen har angivelig ikke svart.

En palestiner bærer en tom spole vekk fra byggeplassen han jobber på – en ny jødisk bosetting på Vestbredden. Israelske bosettere har samme rettigheter som de ville hatt inne i Israel. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

Ifølge Human Rights Watch har Israel ved lov – og ved bruk av makt i de okkuperte områdene – tilstrebet å sikre mest mulig jord til jødiske samfunn og prøvd å samle så mange av palestinerne som mulig i mindre, tettbefolkede områder.

Det er ifølge organisasjonen ingen hemmelighet, fordi de israelske myndighetene i Øst-Jerusalem åpent arbeider for å motvirke en demografisk «trussel» fra palestinerne, altså en trussel bestående av palestinernes antall i seg selv. Og den israelske regjeringen har derfor tilstrebet en byutvikling med et solid jødisk flertall i byen.

Men for å opprettholde sin makt og sin dominans har israelske myndigheter «systematisk diskriminert palestinerne», både innenfor Israels egne grenser og i de okkuperte områdene. Det skjer ved bruken av «lover» som tillater at hundrevis av små jødiske byer i praksis kan stenge ute palestinerne, og ved budsjetter som kun deler ut en liten bit av de ressursene som tildeles jødisk-israelske barn til palestinske skoler.

I de okkuperte områdene kritiserer Human Rights Watch at palestinerne lever under «drakonisk militært styre», mens israelerne som lever i bosettingene har de samme sivile rettighetene som de ville hatt inne i Israel.

Det stempler Human Rights Watch som «systematisk undertrykkelse».

Bevegelsesfrihet begrenset

De israelske myndighetene kritiseres for å begrense palestinernes bevegelsesfrihet. For å konfiskere en tredjedel av Vestbreddens landområde. For å ha fordrevet tusenvis av palestinere fra hjemmene sine. Og for å frarøve flere millioner palestinere grunnleggende sivile borgerrettigheter.

Den israelske politikken har rammet palestinerne hardt. De nektes ofte rett til å bygge på hjemmene sine og å bygge nye boliger i sitt eget område, selv om jødisk-israelske bosettere får tillatelse til å bygge.

Jødiske israelere gis også fortrinn når det gjelder tilgang til ferskvann og strøm.

Palestinerne som bor i områder der jødiske israelere driver nybygging, lever under et «drakonisk militært styre», ifølge Human Rights Watch. Foto: KEVIN FRAYER / AP / NTB (arkiv)

«Av sikkerhetshensyn»

Forskjellsbehandlingen begrunnes ifølge Human Rights Watch konsekvent med hensyn til Israels «sikkerhet».

Men resultatet er en forbrytelse, sier organisasjonen.

Jødiske israelere og palestinere har pr. definisjon forskjellige rettigheter på Vestbredden, dokumenteres det i rapporten.

Kan israelske bosettere på Vestbredden hoppe inn i bilene sine og kjøre til Jerusalem? Ja.

Kan palestinere gjøre det samme? Nei. De har ikke samme bevegelsesfrihet.

Vil jødiske israelere får en rettferdig rettssak om de blir arrestert? Ja, mener Human Rights Watch.

Vil palestinerne få en rettferdig rettssak? Nei, sier organisasjon.

Har jødiske israelere ytringsfrihet og rett til å protestere? Ja, fremgår det av rapporten.

Har palestinerne ytringsfrihet og rett til å protestere? Nei, sier rapporten.

Har de to folkegruppene frihet til å bygge seg et hjem?

Jødiske israelere – ja.

Palestinere – nei.

– Denne politikken som gir jødiske israelere de samme rettighetene og privilegier uansett hvor de bor, og som diskriminerer palestinerne i forskjellig omfang uansett hvor de bor, avspeiler en politikk som gir det ene folket privilegier på bekostning av det andre folket, mener menneskerettighetsorganisasjonen.

Den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Øst-Jerusalem har allerede vart 53 år, og selv om Israel trakk soldatene sine ut av Gaza i 2005 etter 38 års okkupasjon, kontrollerer Israel fortsatt Gazas grenser utenfra.

BERGENS TIDENDE / POLITIKEN