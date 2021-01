Israel: Vaksinerer tenåringer. Stanser fly. Ultraortodokse i kamp med politiet.

Israel har som et av verdens første land begynt å vaksinere tenåringer mot korona. Samtidig protesterer ultraortodokse jøder mot landets tredje nedstenging.

Israels effektive vaksinasjonskampanje har vakt beundring, her fra et vaksinasjonssenter satt opp på en parkeringsplass ved et kjøpesenter i Givatim tidligere i uken. Foto: Oded Balilty / AP / NTB

Skoleelever i alderen 16 til 18 år fikk fra helgen av tilbud om vaksinen fra Pfizer-Biontech, gitt at foreldrene samtykker.

Over 2,5 millioner innbyggere har fått vaksine, hvorav 1 million har fått andre og siste dose, ifølge helsedepartementet.

Israel startet 19. desember vaksineringen av helsepersonell, før de raskt gikk videre til eldre og andre risikogrupper. Siden lørdag har også personer under 40 år fått tilbud om vaksine.

Landet har sikret seg store leveranser fra Pfizer-Biontech og har lovet å dele helsedata løpende.

Ultraortodokse jøder i kamp med politiet i Ashdod. Politiet var satt inn for å stenge skoler som var åpnet i strid med tiltakene mot koronaviruset. Foto: Oded Balilty / AP / NTB

Sammenstøt ved religiøs skole

Israel er inne i sin tredje smittebølge og nasjonale nedstenging. Landet har for tiden et av verdens høyeste smittetrykk.

Tidligere søndag støtte hundrevis av ultraortodokse jøder sammen med politi som forsøkte å stenge en religiøs skole som åpnet trass i landets koronarestriksjoner. Flere hundre ultraortodokse studenter forsøkte å brøyte seg inn på skolen i Ashdod, sør for Tel Aviv, men ble hindret av en rad politifolk.

Politiet måtte også ta i bruk makt for å stanse ultraortodokse som prøvde å sperre veier i området. 15 personer ble arrestert, og 13 politifolk skadet i sammenstøtene.

Det kom til sammenstøt i et ultraortodokst nabolag i Jerusalem søndag da politiet stengte skoler som var åpnet i strid med landets koronatiltak. Foto: Sebastian Scheiner / AP / NTB

Vil åpne tross nedstenging

Det ble også meldt om sammenstøt i ultraortodokse nabolag i Jerusalem og Tel Aviv, der rabbinere har gitt ordre om at religiøse institusjoner skulle åpne, i strid med landets tredje nedstengning for å få bukt med en ny bølge koronavirus.

Helt siden pandemien startet i fjor har ultraortodokse menigheter ignorert koronatiltakene. De har nektet å stenge skoler, fortsetter å be i synagogene og holder bryllup med hundrevis av gjester.

De ultraortodokse står for en tredel av de smittede, trass i at de utgjør bare 10 prosent av befolkningen.

Det har bidratt til Israels høye smitterate, som er verdens nest høyeste bak Portugal med 1.274 smittede og 8,2 døde pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene. De tilsvarende tallene for Norge er 110 og 1,4.

En nesten tom ankomsthall på Ben Gurion-flyplassen ved Tel Aviv. Strenge restriksjoner på flyginger blir nå utvidet til å bli et nesten totalt forbud mot internasjonale flyginger for å bekjempe koronapandemien. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

Stanser flyginger

Israel stanset søndag nesten alle internasjonale flyginger for å prøve å få bukt med det akselererende koronautbruddet.

Søndag kveld besluttet statsminister Benjamin Netanyahus regjering å stenge flyplassen for nesten all passasjertrafikk frem til 31. januar. Det åpnes kun for godstrafikk og et lite antall humanitære unntak.

Nye, mer smittsomme virusmutasjoner, sammen med lav respekt for koronatiltak blant ortodokse jøder, har bidratt til at Israel for tiden har en av verdens høyeste smitterater.

Israel har hittil registrert 595.000 koronatilfeller og over 4361 dødsfall. Nye tilfeller fortsetter å øke, trass i en vellykket vaksinasjonskampanje og landets hittil tredje nedstengning.