EU tar rettslige skritt mot Storbritannia

EU-kommisjonen tar rettslige skritt mot Storbritannia som følge av de britiske planene om å bryte deler av brexitavtalen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

NTB

Britiske myndigheter er informert om saken i et brev sendt torsdag morgen, ifølge EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Kommisjonens skritt gjenspeiler det sure forholdet som eksisterer mellom unionen og Storbritannia, bare måneder før britene forlater EU for godt. Forhandlingene om handelsavtale har øyensynlig kjørt seg fast, og tiden er i ferd med å løpe fra en atskillelse bygget på en omforent avtale.

Det som fikk dråpen til å flyte over for EU-kommisjonen, var vedtaket i Underhuset tirsdag om at den britiske regjering på egen hånd kan avgjøre spørsmål i avtalen om handel mellom Nord-Irland og Storbritannia.

Dette mener EU må gjøres i fellesskap, og unionen mener det omstridte vedtaket bryter både med avtalens ånd og bokstav.