Egyptisk menneske­rettighets­organisasjon får Raftoprisen 2020

Egyptian Comission for Rights and Freedoms (ECRF) tildeles prisen for sin motstand mot fryktregimet i Egypt.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Sammen med Ahmed Abdallah grunnla Mohamed Lofty ECRF etter statskuppet i 2013. Foto: ECRF

«ECRFs innsats er et eksempel til etterfølgelse for menneskerettighetsarbeid i autoritære regimer», skriver priskomiteen.

«ECRF dokumenterer, rapporterer og skaper bevissthet om de alvorlige krenkelsene av menneskerettigheter i og utenfor Egypt og gir juridisk hjelp til ofre for brudd på menneskerettighetene. Nå, nesten ti år etter den arabiske våren, er det på tide å fokusere på den alarmerende situasjonen for grunnleggende menneskerettigheter i Midtøsten», heter det i begrunnelsen.

ECRF jobber for å hjelpe egyptiske menneskerettighetsforkjempere og aktivister. Foto: ECRF

– Et fyrtårn av håp

Målet til ECRF er å gi partipolitisk uavhengig støtte til menneskeretts­forkjempere. Organisasjonen forsvarer menneskerettighetene til politiske fanger, straffeforfulgte menneskerettighets­aktivister og ofre for forsvinninger og tortur, gjennom de delene av det egyptiske rettsvesenet som fortsatt fungerer.

«I dette fryktregimet utgjør ECRFs strålende arbeid et fyrtårn av håp for menneskerettighetene», skriver priskomiteen.

Ahmed Abdallah grunnla ECRF sammen med Mohamed Lofty. Foto: ECRF

ECRF ble grunnlagt av Mohamed Lotfy og Ahmed Abdallah i kjølvannet av statskuppet i 2013. Organisasjonen består av rundt 1000 frivillige, samt 50 advokater og researchere, og opererer i hele Egypt.

ECRF blir daglig varslet om tvungne forsvinninger, gjennom en kampanje. Den dokumenterte 2723 tilfeller av tvungne forsvinninger i løpet av fem år.

Les også «Bergens og Raftoprisens store heltinne har sviktet katastrofalt»

– Situasjonen verre enn noen gang

General Abdel Fattah el-Sisi har vært landets president siden militæret kuppet makten i 2013.

«Den urovekkende menneskerettighetssituasjonen er blitt ytterligere svekket under hans lederskap og er nå verre enn noen gang», skriver priskomiteen.

I august i fjor godkjente president el-Sisi en lov som sterkt begrenser handlingsrommet for ikke-statlige organisasjoner. I 2019 vedtok også regjeringen et grunnlovstillegg som konsoliderer det autoritære styret.

«Under pandemien i 2020 risikerer leger i Egypt som klager over manglende smitteverneutstyr eller kritiserer myndighetenes respons på pandemien, avhør, pågripelse eller tvungen overføring til avsidesliggende sykehus», skriver komiteen.

Demonstranter ved Qasr al-Nil-broen i Kairo. Foto: ECRF

Raftoprisen deles ut årlig til personer eller organisasjoner som har skilt seg ut med sitt arbeid for menneskerettigheter og demokrati.

Årets pris vil bli utdelt søndag 8. november, på Den Nationale Scene i Bergen.