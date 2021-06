Sveriges statsminister Stefan Löfven går av

Sveriges statsminister Stefan Löfven kunngjør at han går av, én uke etter at hans sosialdemokratiske regjering ble felt i en mistillitsavstemning i Riksdagen.

Sveriges statsminister Stefan Löfven (t.h.) sammen med to av sine ministre på vei til mistillitsavstemningen forrige mandag. Foto: Nils Petter Nilsson /TT NYHETSBYRÅN / NTB

NTB

Löfven kunngjorde sin avgang på en pressekonferanse mandag formiddag. Han hadde valget mellom å gå av eller skrive ut ekstravalg.

Nå er det leder i Riksdagen, Anders Norlén, som får i oppgave å finne ut om det er grunnlag for en ny regjering.

Löfven sier han stiller seg til disposisjon og er villig til å lede en ny regjering.

Han sier også at det er usikkert om det er grunnlag for en høyreregjering med utgangspunkt i Moderaterna og med støtte fra Sverigedemokraterna, og understreker at det er samme mandatfordeling som etter valget i 2018.

Han avviser ekstravalg ettersom det kun er ett år til Sverige holder ordinært valg på ny nasjonalforsamling.

Den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen har bestått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Den har hatt parlamentarisk støtte fra Liberalerna og Centerpartiet, samt Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet stemte ja til mistillitsforslaget, som skyldtes en mulig fristilling av husleieprisene på nye boliger, og som ble fremmet av Sverigedemokraterna.