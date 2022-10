Brann i høyhus i Istanbul

Det har brutt ut en brann i en 24-etasjers boligblokk i Istanbul, melder tyrkiske medier, som skriver at beboerne er evakuert.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Brannmannskaper kjemper mot flammene, skriver den tyrkiske avisa Sabah , som har publisert et bilde av en brennende bygning. Avisa skriver at brannmannskaper reagerte raskt på hendelsen og at blokkas innbyggere er evakuert.

Odatv melder at brannen startet i de nederste etasjene, men raskt spredte seg til toppetasjen gjennom sidekledningen.

Årsaken til brannen er ikke kjent.