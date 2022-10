Britiske medier: Boris Johnson er med i toryenes lederstrid

Boris Johnson, som for seks uker siden forlot 10 Downing Street, har nok nominasjoner til at han igjen er med i lederkampen, ifølge britiske medier.

Storbritannias statsminister Boris Johnson, her foran statsministerkontoret i 10 Downing Street i 2019.

Etter at Liz Truss trakk seg torsdag, skal Det konservative partiet nå velge ny leder i løpet av uke. En kandidat må ha støtte fra minst 100 konservative parlamentarikere for å få lov til å stille, og dette må være klart innen mandag.

Så langt er det bekreftet at Rishi Sunak, som tapte lederkampen mot Liz Truss for bare halvannen måned siden, er med. Det er også Boris Johnson, ifølge BBC.

– Boris Johnson har nå mer enn 100 som støtter ham blant konservative parlamentsmedlemmer, forteller en kilde i valgkampanjen meg. Det betyr at navnet hans kan stå på stemmeseddelen mandag, hvis han ønsker det, skriver den britiske rikskringkastingens politiske redaktør Chris Mason søndag ettermiddag.

Sky News har samme opplysning.

Må ta et valg

– En kilde nær Boris Johnson sier han har 100 støttespillere og derfor kan stille. Ordet «kan» er svært interessant, skriver avisen Sunday Times' politiske kommentator Tim Shipman i en Twitter-melding.

Før meldingen om støtten til Johnson kom lørdag, hadde bare noe over 50 parlamentsmedlemmer ytret offentlig at de støttet Johnson. Det gjør BBCs Nick Robinson et poeng av, og påpeker at det uansett er opp til Johnson selv om han vil stille.

– Hvis, så klart, han har de 100 han trenger. Det er interessant at langt færre en det offentlig har sagt at de støtter ham, skriver han i en Twitter-melding.

Ifølge britiske medier har Johnson ytret et klart ønske om å gjeninnta partilederrollen og dermed statsministerkontoret i London. Han avbrøt sin ferie i Den dominikanske republikk etter at Truss varslet sin avgang og er nå tilbake i den britiske hovedstaden.

Kort prosess

Det konservative partiets 1922-komité, som organiserer ledervalget, har satt strenge regler for det som skal bli en kort prosess. Fristen for å nominere kandidater er klokken 14 mandag.

Hvem som går av med seieren, skal deretter avgjøres av partimedlemmene i en nettbasert avstemning i løpet av uken. Planen er å presentere den nye lederen fredag 28. oktober.

Ved forrige korsvei, da valget sto mellom Sunak og Truss, var det som kjent Sunak som trakk det korteste strået. Hvis situasjonen er slik det rapporteres lørdag, kan det hende at slaget neste uke står mellom Sunak og Johnson.