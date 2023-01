Britisk politibetjent erkjenner over 20 voldtekter

Politibetjenten David Carrick i London har erkjent straffskyld for 24 voldtekter og 25 andre sedelighetslovbrudd over en 16-årsperiode fram til september 2020.

David Carrick har vært suspendert siden han ble pågrepet av politiet i Hertfordshire i 2021.

Visepolitimester Iain Moor fra politiet i Hertfordshire, der David Carrick var bosatt, møtte pressen sammen med aktoratet utenfor rettsbygningen i London mandag.

NTB-AFP-Reuters

48-åringen erkjente blant annet straffskyld for ulovlig frihetsberøvelse og påfølgende overgrep mot en kvinne i 2003. Til sammen har Carrick erkjent straffskyld for lovbrudd mot tolv kvinner.

Carrick ble politimann i 2001. Han jobbet i en bevæpnet spesialenhet som var ansvarlig for sikkerheten til parlamentsmedlemmer og utenlandske diplomater. London-politiet har måttet beklage til hans ofre etter at det kom fram at politiet var klar over en rekke anklager mot Carrick. Disse gjaldt både voldtekt, partnervold og seksuell trakassering.

Likevel ble han ikke sanksjonert internt, og det ble ikke åpnet disiplinærsak mot ham. Carrick ble suspendert da han ble pågrepet i oktober 2021.

Drapssak

Det er ikke den eneste store sedelighetssaken som har rammet London-politiet de siste årene. Kollegaen Wayne Couzens fra samme spesialenhet ble dømt til livstid i fengsel for å ha bortført, voldtatt og drept 33 år gamle Sarah Everard sør i London i mars 2021.

Couzens pågrep Everard etter å ha kommet med en falsk anklage om brudd på smittevernreglene. Deretter voldtok og kvalte han henne, noe han tilsto under rettssaken.

Den gangen fikk politiet kraftig kritikk for manglende bakgrunnssjekk av Couzens og for at det ikke ble tatt grep etter at han ble mistenkt for blotting i 2015. I 2022 ble hele politistyrken satt under disiplinærtiltak etter at det ble kjent at det var en etablert kultur for mobbing, rasisme og kvinnehat blant en rekke betjenter.

Møtte dem på datingapper

Ordfører Sadiq Khan, som har det politiske ansvaret for politiet i London, sier han finner Carricks oppførsel «kvalmende og opprørende.»

– Londons innbyggere blir med rette sjokkert over at denne mannen kunne jobbe i politiet så lenge. Flere alvorlige spørsmål må besvares om hvordan han kunne utnytte stillingen som politibetjent på en så forferdelig måte, sier Khan.

En talsmann for statsminister Rishi Sunak kaller saken «forferdelig.»

Carrick skal ha møtt flere av ofrene sine på nettdatingapper. Han skal også ha benyttet stillingen som politimann til å vinne ofrenes tillit. Deretter utsatte han dem for angrep og nedverdigende behandling, ifølge påtalemyndigheten. Han skal ha isolert dem sosialt og økonomisk og frihetsberøvet dem. Carrick kontrollerte ofte hva de hadde på seg og når de sov, ifølge etterforskerne.

Serieforbryter

– Det er utrolig å tenke på at disse forbrytelsene ble begått av en politibetjent, sier visepolitimester Iain Moor fra politiet i Hertfordshire, der Carrick var bosatt.

Visepolitimester Barbara Gray i London roser kvinnene som har stått fram. Hun beskriver Carrick som en «serieforbryter» som har ødelagt kvinnenes liv og minsket tilliten til politiet.

Gray innrømmet dessuten at hans oppførsel burde blitt avdekket tidligere og sa at saken er blitt sendt videre til den britiske spesialenheten for politisaker.

Dommer Bobbie Cheema-Grubb skal fastsette straffen for Carrick 6. og 7. februar.

Pågående arbeid

Gray sier arbeidet med å identifisere og renske ut korrupte betjenter fra politistyrken fortsatt pågår. I juli i fjor ble Mark Rowley utnevnt til leder for arbeidet med å rydde opp i London-politiet. Han har lovet å si opp alle betjenter som er korrupte, rasistiske eller som har brutt loven.

En uavhengig gjennomgang av politiet i den britiske hovedstaden slo i oktober fast at en «radikal» reform er nødvendig når det gjelder hvordan styrken håndterer anklager om kritikkverdig oppførsel mot flere hundre ansatte.

Rapporten ble bestilt etter dommen for drapet på Everard i 2021.