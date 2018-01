Det skriver selskapet på Twitter.

Ikea-grunnlegger Ingvar Kamprad er død, 91 år gammel, bekrefter selskapet.

– Ingvar Kamprad har i stillhet sovnet inn i sitt hjem i Småland, skriver konsernet på Twitter.

Kamprad ble født i 1926 i Småland og grunnla Ikea som 17-åring.

Navnet IKEA er en forkortelse av Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Elmtaryd er gården der Kamprad ble født, og Agunnaryd er tettstedet der gården ligger.

Ifølge Wikipedia testet Kamprad sin forretningssans allerede som unggutt, da han solgte fyrstikker til naboer fra sin sykkel. Han fant ut at han kunne kjøpe fyrstikker billig i store partier i Stockholm, selge dem løst til lave priser og likevel sitte igjen med fortjeneste.

Senere utvidet han sitt forretningsområde til å selge fisk, juletrepynt, frø og senere kulepenner og blyanter. Da Kamprad ble 17 år, fikk han belønning av sin far for sin innsats på studiene. Han brukte pengene til å danne det som i dag er IKEA.

– Ingvar kommer til å bli høyt savnet og minnet av sin familie og Ikea-medarbeidere over hele verden, skriver selskapet.

Jean-Christophe Bott / TT / NTB Scanpix

Innholdsrikt liv

Lars-Johan Jarnheimer, talsmann i Ikea Holding, kaller Kamprad en av de største entreprenørene på 1900-tallet og sier savnet blir stort.

– Han er død, selv om man skulle tro det aldri kunne skje. Det er bare sørgelig. Men samtidig må man glede seg over at han fikk et langt og innholdsrikt liv. Jeg tror han har hatt det utrolig moro under oppbyggingen av Ikea, sier Jarnheimer til Dagens Industri.

– Det er naturligvis en sorgens dag for alle i Ikea og for oss alle som kjente Ingvar. Ingvar var 91 år gammel og på sett og vis var vi mentalt forberedt på dette, men det første man kjenner er at man er lei seg, sier Ikea-konsernsjef Jesper Brodin.

Lars Pehrson / NTB scanpix

Preget Löfven

Sveriges statsminister Stefan Löfven er også preget. Han kaller Kamprad en «inspirator med stort engasjement så vel internasjonalt som for svensk landsbygd».

– Jeg har mottatt den triste meldingen om Ingvar Kamprads bortgang. Jeg tenker først og fremst på hans familie og alle hans venner. Ingvar Kamprad var en unik entreprenør som har betydd mye for svensk næringsliv og som har gjort hjemmeinnredning tilgjengelig for alle mennesker, og ikke bare et fåtall, sier statsministeren.