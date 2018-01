Kulda la ikke en demper på nyttårsfeiringen i USA, etter at spektakulært fyrverkeri i Sydney og klokkeklang fra Big Ben i London hadde ringt inn det nye året.

Temperaturer ned mot 12,7 kuldegrader er det kaldeste som er registrert på nyttårsaften i New York siden 1917, skriver nyhetsbyrået AP. Rundt to millioner mennesker lot ikke kulda sette en stopper for å delta på den tradisjonsrike feiringen på Times Square.

En rekke nye sikkerhetstiltak var innført før årets feiring, der artisten Mariah Carey underholdt de frammøtte. Flere tusen politifolk var utstasjonert rundt i byens gater og garasjer var stengt av. Også i Las Vegas var politioppbudet større enn tidligere da det nye året skulle feires.

Turistmyndighetene i byen ventet at rundt 330.000 personer kom til å møte opp for å feire nyttårsaften i byen, tre måneder etter at 58 personer ble drept og nær 550 såret da amerikanske Stephen Paddock angrep en utendørskonsert i Las Vegas.

Den amerikanske meteorologiske tjenesten National Weather Services (NWS) hadde på forhånd varslet farlig lave temperaturer flere steder i landet. Kulda preget feiringen i flere av statene i Midtvesten, og i Omaha i Nebraska sørget nesten ti minusgrader for at kulderekorden fra 1884 ble slått.

Strandfeiring

Der nordamerikanerne risikerte kalde føtter på årets siste dag, var det godt og varmt for de flere millionene som feiret nyttår på Copacabana-stranda i Rio de Janeiro.

I Sydney samlet 1,6 millioner mennesker seg for å se på det tradisjonsrike fyrverkeriet da 2017 gikk over i 2018. Fyrverkeriet i regnbuens farger var for å feire at Australia har legalisert likekjønnede ekteskap.

Fyrverkeriet i Sydney er verdenskjent, og i år hevder arrangørene at det var det største i sitt slag noensinne. Åtte tonn med pyrotekniske vidundere til en verdi av over 45 millioner kroner ble sendt til værs fra broen og områdene rundt.

Stillehavsnasjoner først ut

Stillehavsnasjonene Samoa, Tonga og Kiribati var de første som kunne sende nyttårsrakettene til værs. Deretter fulgte New Zealand der et fem minutter langt fyrverkerishow fra Sky Tower i Auckland skapte begeistring.

Deretter gikk det slag i slag over Asia. I Kina var det en litt mer dempet feiring ettersom det kinesiske nyttåret først er i februar. Men i Hongkong var det et storstilt fyrverkeri over Victoria Harbour.

Også i Seoul og i Singapore og mange andre asiatiske byer kunne folk glede seg over storslått fyrverkeri.

Dårlig vær

I Russland tar nyttårsfeiringen nesten et halvt døgn ettersom landet er spredt ut over hele elleve tidssoner.

Den største feiringen i Tyskland er på Brandenburger Tor i Berlin. Titusener fikk med seg fyrverkeriet over den tyske hovedstaden ved inngangen til det nye året.

I Paris meldes det at hundretusener samlet seg på paradegaten Champs-Élysées for å se fyrverkeriet over Triumfbuen. På forhånd hadde myndighetene varslet at nyttårsfeiringen kunne bli avlyst på kort varsel. Ikke bare på grunn av frykt for terror, men fordi en kraftig storm var ventet nyttårsaften. Sikkerheten var skjerpet etter flere terrorangrep i landet, og 99.000 soldater og politifolk var på jobb nyttårsnatten. Også i andre storbyer i Europa og ellers i verden var sikkerheten i høysetet på årets siste dag.

Big Ben ringer igjen

I London er Big Ben midlertidig hentet fram fra et lengre fravær i forbindelse med restaurering. Den verdensberømte klokken i det minst like berømte tårnet ved Parlamentet kunne dermed ringe ut det gamle og ringe inn det nye, som det heter i Tennysons berømte dikt.

Ifølge arrangørene var det solgt 100.000 billetter til årets fyrverkerishow i den britiske hovedstaden. I tillegg var titusener samlet andre steder i byen, blant annet på Trafalgar Square.

Lenger nord markerte skottene sin tradisjonelle nyttårsfeiring Hogmanay. I tillegg til dans, fyrverkeri og annen feiring, sang de utallige tusener deltakerne i Edinburgh «Auld Lang Syne», også det i henhold til skotsk tradisjon.