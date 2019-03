Brukere melder om problemer med å komme inn på Facebook og nettverkets tjenester. Facebook ble nødt til å bruke konkurrenten Twitter for å informere brukerne sine.

Torsdag morgen var Facebook tilbake for de fleste, viser rapportene hos nettstedet Downdetector. Nettstedet viser livedekning av nedetid hos tjenester på nettet, som Facebook.

Rundt klokken 17 onsdag ettermiddag begynte det å tikke inn meldinger om at Facebook ikke var på nett.

Kartet til Downdetector viser at mange meldte om problemer i USA, Sør-Amerika og deler av Europa. Brukere i Norge har også vært rammet.

Skjermdump

Facebook på Twitter: – Ikke hacket

Det hele toppet seg i 03-tiden natt til torsdag. Da hadde Facebook sett seg nødt til å informere brukerne gjennom konkurrenten Twitter:

Facebook postet en melding om at selskapet er klar over at brukere har problemer med flere av appene. De skriver at de jobber med å rette problemene.

De avviser at det er snakk om et såkalt tjenestenektangrep (DDoS) fra hackere.

Flere tjenester rammet

På det verste var det problematisk å bruke tjenester som Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter og Etsy. I tillegg har flere store nettsider problemer – deriblant det amerikanske posttilbudet US Postal Service. Det melder den britiske avisen The Independent.

«Nede pga. vedlikehold»

Onsdag kveld hadde Facebook-brukere problemer med innlogging, opplasting og publisering.

De som ikke fikk logget inn, fikk beskjed om at «Facebook er for øyeblikket nede på grunn av nødvendig vedlikehold, men vi er tilbake om noen få minutter».

Ved forsøk på innlogging på Instagram blir brukere møtt med følgende beskjed:

«Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen seinere.»