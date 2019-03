Flere brukere melder om problemer med Facebook. Enkelte brukere kommer ikke inn det hele tatt.

Rundt klokken 17.00 onsdag ettermiddag begynte meldinger om nedetid hos Facebook å tikke inn hos nettstedet Downdetector. Nettstedet viser livedekning av nedetid hos tjenester på nettet, som Facebook, Twitter og Instagram, skriver Aftenposten.

Kartet til Downdetector viser at mange melder om problemer i USA, Sør-Amerika og deler av Europa. Brukere i Norge er også rammet. BT er blant dem, vi får i øyeblikket ikke publisert saker på vår Facebook-side.

Det meldes om problemer med innlogging, opplasting og publisering, ifølge den engelske avisen The Independent.

Brukere som ikke får logget inn får beskjed om at «Facebook er for øyeblikket nede på grunn av nødvendig vedlikehold, men vi er tilbake om noen få minutter».

Denne beskjeden har møtt brukere i godt over en time, ved 18.30-tiden onsdag kveld.

Facebook har selv ikke uttalt noe om hvorfor appen og nettsiden er nede, med unntak av beskjeden brukere møtes med. Det er derfor uklart hvor lenge problemet vil vedvare.

Skjermdump

Instagram også nede

The Independent melder også at Messenger er nede. Det samme gjelder for bildedelingstjenesten Instagram. Ved forsøk på innlogging blir brukere møtt med følgende beskjed:

«Beklager, noe gikk galt. Vennligst prøv igjen senere.»

Andre tjenester eid av samme selskap, som Whatsapp, har foreløpig ikke meldt om lignende problemer.