Et svensk JAS Gripen slapp onsdag en bombe for å blåse ut brannen på et vanskelig tilgjengelig skytefelt i Dalarna.

De første analysene av den uvanlige brannslukkingsmetoden tyder på at den var vellykket, heter det i en pressemelding fra luftforsvaret. Militær operasjonsleder Urban Molin sier at dette var et forsøk på å løse et helt spesielt problem i et vanskelig tilgjengelige område.

Bomben traff nøyaktig der den skulle, og det foreløpige resultatet er positivt. Den sivile brann- og redningstjenesten hadde etter 13 dager med brann på Älvdalen skytefelt ved Trängslet vurdert flere alternative slukningsmetoder.

Trykkbølge

Til slutt henvendte man seg til Forsvaret med forespørsel om det kunne være mulig å slukke brannen ved hjelp av en kraftig trykkbølge. Forsvaret har tidligere brukt artilleri med samme effekt ved mindre branner på skytefelt.

På skytefeltet ved Trängslet finnes det mye grovkalibret og udetonert på bakken. Frykten for eksplosjoner har hemmet framrykking på bakken.

Det er fortsatt skogbranner i Sverige som ikke er under kontroll. Svenske brann- og redningsmyndigheter (MSB) ber kommunene innskjerpe forbudet mot bruk av alle typer griller og åpen ild utendørs, også i egne hager.

Status er 25 branner

Onsdag var det særlig branner ved Ljusdal og Dalarna i Midt-Sverige som slukningsmannskapene ikke hadde styring på. Ifølge SOS Alarm var det onsdag ettermiddag 25 tilfeller av det som formelt kalles «brann i terreng».

Den internasjonale hjelpen til Sverige er omfattende, og det kommer stadig både fly og mannskaper. I løpet av onsdag kommer ytterligere vannbombere av Catalina-typen, denne gangen fra Portugal. De to franske vender hjem etter mange dagers kontinuerlig innsats.

– MSB skal nå gjennomgå hvilke internasjonale ressurser Sverige rår over, og om det er nødvendig å be om enda flere fly og mannskaper for å opprettholde sikkerheten, sier Anneli Bergholm Söder på en presseorientering onsdag. Hun er sjef for MSBs operative avdeling.

Ikke berørt av Hellas

MSB er klar over at det har rast dramatiske branner i Hellas, men sier at dette foreløpig ikke har begrenset Sveriges mulighet til å få mer hjelp fra utlandet.

Den internasjonale hjelpen på bakken består av 50 mann fra Tyskland, 65 fra Polen og 40 fra Danmark. 60 mann fra Frankrike landet i Sverige sent tirsdag.

Norge har sagt ja til å bistå Sverige i kampen mot skogbrannene fram til 5. august. For øyeblikket gjelder det sju helikoptre og rundt 40 brannfolk fra Trøndelag.

På flysiden er to italienske i full sving med vannbombing ved Kårböle, sier Patrik Jansson, MSBs talsperson for den organisatoriske delen av kampen mot flammene.

– Det brenner for fullt, men situasjonen er stabil. Flyenes innsats gjør at linjene som er opprettet for å begrense flammene, kan holdes, sier Jansson. Frankrike opererer dessuten et koordineringsfly som løpende bedømmer hvor det er best å sette inn vannbomberne.

I tillegg er et stort antall helikoptre i bruk mange steder i landet.

