Lørdag ble to personer drept i den tyske byen Münster. Politiet undersøker om hendelsen hadde sammenheng med den antatte gjerningspersonens psykiske problemer.

I en felles uttalelse fra tysk påtalemyndighet og tysk politi søndag heter det den mistenkte gjerningspersonen siden 2015 har utført en rekke handlinger som tydet på psykiske problemer.

Den 48 år gamle tyskeren skal senest i mars ha sendt en epost til en rekke bekjente der han skrev at han vurderte selvmord. Politiet fikk beskjed om eposten og undersøkte mannens leilighet, men da var han ikke hjemme.

Videre heter det at mannen hadde vært i kontakt med helsemyndighetene i Münster, uten at de utdyper på hvorfor.

Selv om gjerningspersonen bak lørdagens dødelige påkjørsel hadde gitt uttrykk for selvmordsplaner, hadde han imidlertid ikke gitt indikasjoner på at han ville skade andre, skriver tysk påtalemyndighet.

Enslig gjerningsperson

Lørdag tok den 48-årige antatte gjerningspersonen sitt eget liv med et håndvåpen, etter å ha først ha kjørt inn på en fortausrestaurant i den tyske byen Münster. To personer ble drept i angrepet.

En 51 år gammel kvinne og en 65 år gammel mann ble drept og 20 ble skadd i påkjørselen, seks av dem alvorlig.

Innledningsvis ble det meldt fra vitner at flere satt i bilen, men tyske myndigheter har mer eller mindre slått fast at 48-åringen handlet alene.

– Det er sterke indikasjoner om at en ensom gjerningsperson sto bak angrepet, og hendelsen ikke var terrorrelatert, sa Tysklands innenriksminister Horst Seehofer søndag.

Kjent for politiet

Lørdag ettermiddag opplyste en talsmann for påtalemyndigheten at 48-åringen var velkjent for politiet fra tidligere.

Ifølge Elke Adomeit ble 48-åringen stilt for retten fire ganger i årene 2015 og 2016, tre ganger i Münster og en gang i Arnsberg. Tiltalene lød på trusler, hærverk, svindel samt ett tilfelle av påkjørsel der han stakk av fra stedet.

Samtlige saker ble imidlertid henlagt og resulterte ikke i domfellelse, ifølge Adomeit.

Hun understreker at det ikke foreligger noen opplysninger som tyder på at gjerningsmannen hadde politiske motiver for lørdagens villmannskjøring.

– Vi har ingen indikasjoner om at det er politisk begrunnet, sier Adomeit.

Fire leiligheter

Ifølge en talsmann for politiet disponerte 48-åringen fire leiligheter og flere biler, en gjennomsøkingen av disse har ikke gitt noe svar på hvilket motiv han hadde.

I en av leilighetene ble det funnet et lekevåpen og en type kinaputter som er forbudt i Tyskland. Samme type ble også funnet i varebilen han benyttet lørdag, sammen med håndvåpenet han tok sitt eget liv med og en startpistol.

Tyskland og flere andre land i Europa har vært i høy beredskap etter en rekke dødelige hendelser som involverer kjøretøy de siste par årene. Påkjørselen lørdag skjedde på årsdagen for lastebilangrepet i Stockholm.