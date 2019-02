EU-kommisjonen mistenker at det foregår prissamarbeid på laks og har tirsdag gjennomført razziaer mot flere norske selskaper.

I en pressemelding bekrefter EU-kommisjonen at det har vært uanmeldte inspeksjoner mot flere selskap som driver med oppdrett av atlanterhavslaks. Også nasjonale konkurransemyndigheter tok del i aksjonen.

– Kommisjonen er bekymret for at selskapene som det har vært inspeksjoner mot, har brutt EUs regler som forbyr karteller og restriktiv forretningspraksis, heter det.

Norske myndigheter ikke involvert

Konkurransetilsynet i Norge «har ikke noe med dette å gjøre», opplyser kommunikasjonsdirektør Margrethe Gudbrandsen til NTB.

EU-kommisjonen ønsker ikke å gå ut med noen opplysninger på dette stadiet om hvilke medlemsland inspeksjonene er gjennomført i, eller hvilke selskaper som er omfattet.

NTB får opplyst at kartellsaker av denne typen vanligvis har lang behandlingstid, det vil normalt ta ett og et halvt år eller mer.

Risikerer stor bot

Selskaper som har brutt EUs konkurranselovgivning, risikerer bøter på opptil 10 prosent av årlig omsetning. Men bøtene kan reduseres dersom selskapene velger å samarbeide med EU-kommisjonen og gi informasjon som bidrar til oppklaring av saken.

Et selskap kan også innvilges immunitet dersom selskapet på eget initiativ varsler EU-kommisjonen om lovbrudd. Men EU-kommisjonen ønsker ikke å kommentere hvorvidt dette har skjedd i denne saken.

EU-kommisjonen understreker at slike inspeksjoner er en del av en forundersøkelse når det er mistanke om konkurransehemmende praksis og at det ikke innebærer at selskapene har gjort seg skyldige i slik virksomhet.

Mowi i Skottland

Blant annet var det razzia mot videreforedlingsanlegget som Mowi – tidligere Marine Harvest – har i Rosyth i Skottland. Det bekrefter kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Mowi overfor Fiskeribladet.

– Det stemmer, de har rett og slett vært på razzia, sier kommunikasjonssjefen.

Han legger til at en næring av «en viss størrelse» må regne med razziaer, men at selskapet ikke har noe å skjule. Hjetland opplyser at han ikke kan kommentere påstandene om prissamarbeid.

Grieg Seafood bekrefter

Også Grieg Seafood bekrefter ifølge E24 at EUs konkurransemyndigheter har vært på besøk.

– Grieg Seafood har som mål å være åpen, transparent og imøtekommende og vil gi all nødvendig informasjon som EU-kommisjonen ber om, heter det i en børsmelding.

EU-kommisjonen navngir ingen av selskapene.