Tingretten i København mener oppfinneren Peter Madsen (47) er skyldig i å ha drept den svenske journalisten Kim Wall (30). Han dømmes til fengsel på livstid.

Dommerne, som består av en fagdommer og to meddommere, mener dermed det er bevist at Madsen drepte Wall om bord i sin hjemmebygde ubåt Nautilus 10. august i fjor.

Madsen ble funnet skyldig på samtlige tiltalepunkter om drap, seksuell mishandling og likskjending. Dommen som ble avsagt onsdag klokken 13, er enstemmig og i tråd med aktors påstand. Fengsel på livstid er den strengeste straffen man kan idømmes i Danmark.

Madsen er også dømt til å betale sakskostnader og erstatning til Kim Walls foreldre. Han anket dommen på stedet.

Livstid

Gjennom elleve rettsmøter har dommer Anette Burkø og de to meddommerne møtt Peter Madsens venner, kollegaer og elskerinner i Københavns tingrett.

Ifølge Burkø blir Madsen idømt fengsel på livstid på grunn av sakens karakter. Det hører med til sjeldenhetene at et enkeltstående drap på en voksen person straffes med fengsel på livstid, ifølge danske medier.

– Det er snakk om et kynisk og planlagt drap, sa Burkø da dommen ble lest opp.

Retten besluttet at han fortsatt skal sitte fengslet i påvente av ankesaken.

Skyldig i mishandling

Peter Madsen blir også dømt for seksuell mishandling av Wall. Retten mener at han bandt henne fast med stropper og påførte henne skader før hun døde, og legger vekt på at Madsen ikke har gitt noen rimelige forklaringer på hvorfor Kim Wall hadde disse skadene.

Peter Madsen, iført svarte klær, satt sammen med sin forsvarer Betina Hald Engmark og kikket ned i bordet da dommen ble lest opp, melder danske medier. Walls foreldre, som har fulgt det meste av saken, var ikke til stede i retten da dommen ble lest opp.

Saken, som har vakt stor oppsikt verden over, startet i august i fjor. Frilansjournalisten Wall jobbet med en sak om Madsen, og etter flere forsøk sa 47-åringen ja. Intervjuet skulle foregå 10. august i Madsens egenbygde ubåt. Ved 19-tiden forlot de Refshaleøen i København.

Erkjente likskjending

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste. Dagen etter ble ubåten funnet i Køge Bugt sør for København, men sank en halvtime senere. Madsen ble berget og hevdet at han hadde satt Wall i land flere timer tidligere.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

I sin prosedyre beskrev aktor Jakob Buch-Jepsen turen slik:

– To mennesker drar ut. Én kommer tilbake. Hun endte opp med å bli torturert, drept og partert. Med tiden dukket hun opp. Skåret i stykker. En sak så forferdelig og motbydelig at man som aktor blir tom for ord.

I retten har Madsen kun erkjent likskjendingen og har hevdet at Wall døde som følge av kullosforgiftning om bord i ubåten. Dette ble avvist av flere vitner i retten.