Et norskeid selskap anklages for å ha forgiftet drikkevannet til tusener av mennesker ved Belém i det nordlige Brasil.

Hydro Alunorte, som er verdens største alumina-raffineri, avviste i en nesten en uke at det hadde vært noen giftige utslipp.

Men fredag bekreftet eksperter fra Brasils helsedepartement at spillvannsbassengene ved anlegget har rent over, skriver Rio Times.

Beboere i området sier at bassenger rundt Belém, inkludert Alunortes, skjedde etter kraftig regnvær den siste tiden. Nå frykter de en miljøkatastrofe.

Ifølge helsedepartementet er det registrert høye nivåer av bly, aluminium, natrium og andre skadelige substanser, og drikkevann opp til to kilometer unna er berørt.

Hydro avviste først anklagene om utslipp, men etter at brasilianske myndigheter bekreftet at det var skadelige substanser i drikkevannet, har bedriften sagt til BBC Brasil at de vil rette opp alle problemer de måtte ha forårsaket, skriver Aftenposten.

Informasjonsdirektør Halvor Mollan i Hydro sier at de ikke har funnet indikasjoner på at noe ureglementert er skjedd hos dem, og han peker på at det er andre bedrifter i området som kan ha forårsaket utslipp.

Han sier at de likevel vil nedsette et ekspertutvalg for å komme til bunns i saken.