Alle de åtte guttene som er reddet ut av grotten i Thailand, er ved god helse. Flere av dem har allerede fått møte familiene sine.

To av guttene har mindre alvorlige sykdomstegn, trolig lungebetennelse, opplyser en talsperson for helsedepartementet i Thailand.

De fire guttene som ble reddet ut først, alle mellom 14 og 16 år gamle, kan nå spise et normalt måltid, forteller talspersonen. Tidligere har de bare kunnet spise en risbasert grøt, fordi de utslitte kroppene deres har hatt problemer med å ta til seg næring.

Guttene er ofte sultne og trenger mye mat. Myndighetene mener de har et godt immunforsvar fordi de spiller fotball og holder seg i form. Ingen av dem har hatt feber etter at de ble reddet ut.

For å unngå at guttene blir stresset, har de ikke fått se den voldsomme nyhetsdekningen ennå. Alle guttene vil bli fulgt opp videre av psykolog.

Mister VM-finalen

Familiene til guttene har fått besøke dem på sykehuset, men på grunn av smittefare har de vært atskilt av et glassvindu. Også statsminister Prayut Chan-o-cha har vært på besøk.

Guttene vil bli værende på sykehus i minst sju dager. Dermed vil de ikke kunne reise til Russland og se VM-finalen i fotball, som de har fått en personlig invitasjon til av Det internasjonale fotballforbundets president Gianni Infantino.

– De vil kunne se kampen på TV, forsikrer helsedepartementets talsperson.

Fem gjenstår

Fortsatt er fire gutter og deres 25 år gamle fotballtrener innesperret i Tham Luang-grotten i Chiang Rai helt nord i Thailand. Redningsmannskapene er under et voldsomt tidspress fordi et kraftig regnvær kan komme til å gjøre forholdene i grotten verre. I tillegg er oksygennivået i grotten stadig synkende.

Tirsdag ankom Tesla-sjef Elon Musk grotten sammen med sin spesialbygde miniubåt. På Twitter skriver han at ubåten er klar til bruk dersom det blir nødvendig. Den er laget av rakettdeler og har fått navnet «Wild Boar» etter guttenes fotballag med samme navn.

Det er ikke kjent når redningsaksjonen skal gjenopptas eller om det vil bli aktuelt å benytte Musks miniubåt i løpet av aksjonen.

Ved godt mot

Det er 17 dager siden de tolv guttene og fotballtreneren deres forsvant inn i grotten. Først 10 dager senere ble de funnet i live av dykkere, og siden har en storstilt aksjon pågått for å frakte dem trygt ut.

Til sammen 90 spesialdykkere deltar i den avsluttende delen av redningsoperasjonen. 50 av disse er utenlandske dykkere, mens 40 kommer fra Thailand.

Guttene som fremdeles er innesperret, er ved godt mot, uttalte fungerende provinsguvernør Narongsak Osottanakorn mandag.