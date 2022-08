Guvernør: Rushdie fortsatt i live etter angrep

Salman Rushdie er fortsatt i live, bekrefter guvernøren i New York etter at forfatteren ble angrepet fredag.

Salman Rushdie får behandling etter at han ble angrepet på scenen under et arrangement i New York.

Rushdie «får den hjelpen han trenger» etter at han ble fløyet til sykehus, sier guvernør Kathy Hochul på en pressekonferanse fredag.

Hun sier det pågår en innsats for å samle inn mer informasjon om gjerningsmannen som angrep Rushdie på et litteraturarrangement i delstaten.

Politiet: Tilsynelatende stukket i halsen

En journalist fra nyhetsbyrået AP var vitne til at en mann stormet scenen og begynte å slå eller stikke den 75 år gamle britiske forfatteren, idet Rushdie ble introdusert. Mannen ble overmannet, mens Rushdie segnet om på bakken. Gjerningsmannen ble raskt pågrepet av en politimann som var til stede.

Hendelsen fant sted fredag formiddag i småbyen Chautauqua, rundt 50 mil nordvest for New York by. Flere hundre personer var møtt frem for å høre Rushdies forelesning ved The Chautauqua Institution, som er kjent for sitt sommerprogram. Rushdie, som bor i New York, har snakket der ved flere anledninger.

Delstatspolitiet i New York skriver i en pressemelding at Rushdie tilsynelatende er stukket i halsen, og at han er fløyet til et sykehus i nærheten. De opplyser at tilstanden hans er ikke kjent, melder en lokal journalist på Twitter.

Politibeskyttelse

Den indiskfødte forfatteren har levd med politibeskyttelse og med trusler hengende over seg siden han skrev boken «Sataniske vers» på 1980-tallet. Mange muslimer mener boken er blasfemisk. Etter utgivelsen utstedte Irans øverste leder en fatwa med en dødsdom mot forfatteren.

Iran utlovet også en dusør på rundt 3 millioner dollar til den som drepte Rushdie. I nesten et tiår levde forfatteren i skjul og byttet bosted hyppig. Han kunne ikke engang fortelle barna sine hvor han bodde.

I Norge ble Rushdies forlegger, William Nygaard, skutt i et attentat utenfor boligen sin i Oslo i 1993. Nygaard overlevde attentatet, som de fleste kobler til utgivelsen av «Sataniske vers» på norsk.

– Jeg er sjokkert, men vet foreløpig ikke mer enn det som står i mediene. Jeg håper bare det går bra med han, og at det ikke er alvorlig, sier Nygaard på telefon til NTB.

– Det er tøft å få meldinger om vold, særlig når det gjelder personer som står deg nært.

Dusør

Irans regjering har for lengst tatt avstand fra fatwaen mot Rushdie, men motstanden mot ham og boken vedvarer. En halvoffisiell religiøs stiftelse i landet økte dusøren fra 2,8 til 3,3 millioner dollar i 2012.

Rushdie avfeide trusselen den gangen og sa det «ikke fantes bevis» for at noen var interessert i pengene. Det samme år utga han memoarboken «Joseph Anton» om fatwaen. Boken er skrevet i tredje person, og tittelen – som også er dekknavnet Rushdie brukte i en periode – er en hyllest til forfatterne Joseph Conrad og Anton Tsjekhov.

Den verdenskjente forfatteren har lenge vært en tydelig forsvarer av ytringsfriheten. Han stilte blant annet opp for å forsvare det franske satiremagasinet Charlie Hebdo etter at en rekke av de ansatte ble drept i et islamistisk attentat i 2015.

I 2007 ble Rushdie slått til ridder i Storbritannia, noe som utløste nye protester i Iran og Pakistan.

– Rusdie har betalt en høy pris. Han er en ledende forfatter som har betydd enormt mye for litteraturen, og han har funnet et godt liv i USA. Derfor er det dobbelt så tragisk dersom dette viser seg å faktisk være et attentat, sier Nygaard.

