Marine Le Pen erkjenner nederlaget

Høyrepopulisten Marine Le Pen erkjenner å ha tapt det franske presidentvalget der hun kjempet mot Emmanuel Macron.

Marine Le Pen var raskt ute med å erkjenne valgnederlaget.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Med mer enn 40 prosent av stemmene representerer det en strålende seier i seg selv. Millioner av våre landsmenn har stemt på Nasjonal samling, sa hun i en tale til sine støttespillere og tilhengere søndag kveld.

Ifølge de foreløpige resultatene fra valget får Le Pen 41,8 prosent av stemmene, mens Macron får 58,2 prosent.

Le Pen sa at hun gjerne skulle sett at resultatet var annerledes, men at hun nå er mer målbevisst enn noen gang.

– Ideene som vi representerer, har nådd nye høyer. I dette nederlaget klarer jeg ikke annet enn å føle på et håp, sa hun, og la til at hun nå erklærer kampen om den franske nasjonalforsamlingen for åpnet. Valget om plassene der avholdes i to omganger 12. og 19. juni.

Selv om Le Pen har tapt valget, er det likevel det beste resultatet Nasjonal samling har oppnådd i et presidentvalg.

Forrige gang hun stilte til valg i 2017, fikk hun 33 prosent av stemmene.