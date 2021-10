Etiopisk nyhetsbyrå bekrefter luftangrep mot Mekele

Tigray-regionens hovedstad Mekele er rammet av etiopiske flyangrep, opplyser øyenvitner. Det statlige nyhetsbyrået i Etiopia bekrefter angrepene.

Byen Mekele kan sees gjennom et kulehull i et vindu på sykehuset Ayder Referral i mai i år.

NTB

Publisert Publisert I dag 16:05

Minst tre personer er ifølge øyenvitner drept. Det kan bety at krigen brått er tilbake i byen etter flere måneder med ro.

– Flyangrepene rammet medier og kommunikasjonsutstyr i Mekele som ble brukt av Tigrayfolkets frigjøringshær, ifølge Etiopias statlige nyhetsbyrå. De la til at «det ble satt i verk tiltak for å unngå sivile dødsfall, noe som var en suksess».

Tidligere mandag sa Etiopias regjering at meldingene ikke stemte.

– Det er ingen grunn, og heller ingen plan om å angripe sivile i Mekele, som er en del av Etiopia og hjemmet til våre egne borgere. Dette er ren løgn, sa sjefen for regjeringens kommunikasjonstjeneste, Legesse Tulu, mandag ettermiddag.

Luftangrepene ble blant annet bekreftet av to hjelpearbeidere, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Rolig siden juni

Nylig ble det meldt at den etiopiske regjeringshæren har iverksatt en ny offensiv mot Amhara-regionen, som grenser mot Tigray, men dette er ikke bekreftet av regjeringen i Addis Abeba.

Mekele ble inntatt av regjeringshæren i en offensiv i fjor høst, men ble i sommer gjenerobret av Tigrayfolkets frigjøringshær (TPLF).

Siden regjeringshæren trakk seg ut av Mekele i slutten av juni, har det vært rolig i provinshovedstaden, som har cirka 250.000 innbyggere. Men de etiopiske regjeringen har samtidig oppfordret alle provinsens innbyggere til å slå tilbake mot Tigray-krigere.

Fra krangel til krig

TPLF var den dominerende gruppa i etiopisk politikk i 27 år, men mistet innflytelse da Abiy Ahmed ble statsminister. Gruppa trakk seg ut av regjeringssamarbeidet, og det som i begynnelsen framsto som en politisk disputt, har etter hvert utviklet seg til en krig som har krevd flere tusen liv.

Talspersoner for statsministeren og militæret har foreløpig ikke kommentert meldingene om flyangrepene mot Mekele, og antall ofre er ubekreftet.

– Tre barn drept

En ikke navngitt innbygger sier at det første luftangrepet rammet rett utenfor byen, og at tre barn fra en og samme familie ble drept. Personen sier at minst sju andre ble såret i det andre angrepet, som også skal ha gjort store skader på et hotell.

Kommunikasjonslinjene er nede både i Tigray-regionen og naboregionene Ahmara og Afar, noe som gjør det vanskelig å få tilgang på informasjon.

Både FN, USA, EU og andre afrikanske land har lenge bedt om våpenhvile og humanitær tilgang til den hardt prøvede lokalbefolkningen i Tigray.