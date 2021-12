Lasteskip kantret etter kollisjon i Østersjøen

Det letes etter overlevende etter at et dansk lastefartøy kolliderte med et britisk lasteskip og kantret i Østersjøen natt til mandag.

Et redningsfartøy ligger nær det danske lasteskipet Karin Hoej, som trolig kantret etter å ha kollidert med et britisk lasteskip i Østersjøen natt til mandag. Det er ikke funnet overlevende fra det danske skipet.

Det britiske lasteskipet Scot Carrier var på vei fra Latvia til Danmark da det trolig kolliderte med et dansk lasteskip i Østersjøen natt til mandag.

Ulykken skjedde i 3.30-tiden natt til mandag. Det danske lastefartøyet Karin Hoej og britiskregistrerte Scot Carrier befant seg da mellom Bornholm og Ystad.

– Det britiske fartøyet har meldt fra om at de trolig har kollidert, opplyser kommunikasjonssjef Jonas Franzen i det svenske Sjöfartsverket.

Kort tid etter ble det meldt at det danske fartøyet hadde kantret.

Skrik i vannet

En drøy time senere ble det ifølge Franzen hørt skrik i vannet, men i 10-tiden var det fortsatt ikke funnet overlevende. Temperaturen i vannet er rundt 4 grader.

– Vi vet at det var minst to personer på det danske fartøyet som nå ligger opp ned. Det britiske fartøyet hadde en liten livbåt som de satte på vannet, men de har ikke funnet noen, sier Franzen.

Det pågår nå en stor redningsaksjon med seks redningsfartøy, flere helikoptre og to lasteskip i området.

– Vi har bedt om dykkerressurser og fortsetter letingen, sier Franzen.

Dansk og britisk

Karin Hoej er registrert i Danmark, 55 meter langt og ble bygd i 1977. Det var på vei fra Södertälje i Sverige til Nykøbing Falster i Danmark. Det skal ikke ha last.

Scot Carrier er 90 meter langt, ble bygd i 2018 og var på vei fra Salacgrīva i Latvia til Montrose i Storbritannia. Det er ikke kjent hvilken last skipet har.

Slepes mot land

Det er ikke meldt om oljelekkasje fra Karin Hoej, og den svenske kystvakten har satt inn tiltak for å hindre at dette skjer.

Det kantrede skipet slepes nå mot land for å hindre at det synker og for at dykkere skal kunne gå inn i skipet og søke etter eventuelle overlevende.

– Det slepes mot Sandhammaren i Kåsberga, sier Agne Hörnestig i det svenske Sjöfartsverket.