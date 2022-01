Festene i Downing Street blir politietterforsket

Politiet i London har iverksatt etterforskning av de mye omtalte festene i statsministerboligen 10 Downing Street under nedstengingen i England.

Statsminister Boris Johnson på vei ut av statsministerboligen 10 Downing Street.

NTB-AFP

Det bekrefter politisjef Cressida Dick overfor bystyret i London.

– Politiet etterforsker nå et antall sammenkomster som fant sted i 10 Downing Street og regjeringsbygget Whitehall, med tanke på mulige brudd på koronarestriksjonene, sier Dick.

Hun legger til at det ikke er noen garanti for at etterforskningen vil føre til straffereaksjoner for alle involverte.

De siste ukene er det avslørt i britiske medier at det ble holdt en rekke fester og sammenkomster i statsministerboligen i 2020 og 2021, i strid med koronarestriksjonene som var i kraft i England på tidspunktet.

Senest mandag måtte statsminister Boris Johnsons kontor innrømme at det var et bursdagsselskap for statsministeren i statsministerboligen i juni 2020, da det ikke var lov med sosiale arrangementer.

Senere i uka ventes det at det kommer en rapport fra embetskvinnen Sue Gray om festene og omfanget av regelbruddene. Embetsverket har bekreftet at denne granskningen fortsetter som planlagt, og at Gray og politiet er i kontakt med hverandre.