Paven ledet ikke messen på nyttårsaften

Pave Frans lot være å lede takksigelsesmessen på nyttårsaften i Peterskirken fredag, men han ga en preken.

Pave Frans under takksigelsesmessen 31. desember i Peterskirken.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Det var kardinal Giovanni Battista Re som i stedet for paven ledet den tradisjonelle lovsangen «Te Deum».

Paven ønsket kun å stå for prekenen, og bestemte seg for å la kardinal Re lede gudstjenesten, opplyste Vatikanets talsperson Matteo Bruni etter messen fredag.

Avgjørelsen ser ut til å ha blitt tatt kort tid før messen ble avholdt, og årsaken er ukjent.

Pavens stol ble flyttet slik at den sto ved siden av alteret rett før messen begynte, og paven fulgte liturgien stort sett sittende.

Han gikk deretter opp på prekestolen for å tale der han oppfordret menigheten til å vise mer solidaritet og nestekjærlighet under pandemien.

Ifølge pave Frans har folks holdninger endret seg under pandemien: Mens de i begynnelsen følte at alle satt i samme båt, ser mange nå ut til å leve etter prinsippet «redd deg selv hvis du kan», framholdt han.

Torsdag avlyste Paven et besøk på Petersplassen for å beskytte seg selv og andre mot koronaviruset. Det er ikke klart om paven vil delta i messen for Guds Hellige Mor Maria første nyttårsdag.