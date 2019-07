Det har vært en sterk økning i anmeldelser av vold og voldtekter på Roskilde-festivalen i år sammenlignet med tidligere år, ifølge dansk politi.

Fram til lørdag, som er festivalens siste dag, har politiet mottatt ti voldtektsanmeldelser alene. Det er en tredobling sammenlignet med 2018 da politiet mottok tre anmeldelser.

I tillegg har det vært 19 anmeldelser av vold og fem av tyveri, ifølge Midt- og Vestsjællands politi.

Tidligere i uken opplyste politiet at lystgass er et utbredt rusmiddel på den populære danske festivalen. Tomme lystgasspatroner er funnet flere steder på campingområdet. Dinitrogenoksid, som er best kjent som lystgass, er en fargeløs, ikke-brennbar gass som blant annet brukes som beroligende middel av tannleger og på sykehus.

Årets festival er den 49. i rekken. Den er Nord-Europas største musikkfestival med omkring 130.000 festivalgjester og 180 artister og musikknavn på til sammen åtte scener. I likhet med tidligere år er årets festival utsolgt.