ANKLAGET: Jeffrey Epstein satt varetektsfengslet, anklaget for menneskehandel og seksuelle overgrep mot unge jenter gjennom en årrekke. FOTO: AP / NTB scanpix

Epstein signerte testament to dager før han døde

To dager før milliardæren Jeffrey Epstein tok sitt eget liv, signerte han testamentet sitt som viser at han var god for 577 millioner dollar.