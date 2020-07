De oransje vestene mener koronakrisen er falsk og vil velte Italias regjering

Italia står midt i en økonomisk krise, og velgerne er desillusjonerte. Nye protestpartier har dukket opp, og målet er å velte den sittende regjeringen.

Antonio Pappalardo er stadig å se i Romas gater. Han er leder for de oransje vestene. Foto: Alessandra Tarantino, AP/NTB Scanpix

– Vi ble sperret inne i våre hjem som fanger, mens slynglene selger landet vårt til utenlandske makter!

Med lidenskapen til en evangelisk gatepredikant roper den eldre mannen iført oransje slips så høyt i mikrofonen at lyden overgår volumet på høyttalerne.

Mannen er 73 år gamle Antonio Pappalardo. Han er tidligere general, parlamentariker og politisjef.

Han står midt på en plass hvor opp mot tusen mennesker, mange iført oransje refleksvester – uten munnbind og uten sosial distansering til hverandre – svarer med tordnende klappsalver. I Romas gater demonstrerer folk i hopetall i frustrasjon over virkeligheten Italia befinner seg i.

Den italienske virkeligheten

Italia har fått omtrent en million nye fattige innbyggere i koronakrisens kjølvann. Det er den nye italienske virkeligheten. Det er ventet at en halv million arbeidsplasser vil ha gått tapt før året er omme.

Landet har et stort behov for den økonomiske støtten i krisepakkene som EU skal diskutere på et toppmøte i neste uke. Denne støtten vil imidlertid ikke være tilgjengelig før etter nyttår. I mellomtiden er mange innbyggere blitt desperate fordi de ikke har fått den økonomiske støtten som den italienske regjeringen har lovet dem.

I meningsmålinger har statsminister Giuseppe Conte opplevd økt folkelig støtte under koronakrisen, og om man ser på stemmefordelingen i meningsmålingene står fløyene i italiensk politikk omtrent på samme sted som de gjorde før koronakrisen brøt ut, med et forsprang til opposisjonen i høyrealliansen. I Italias gater er det imidlertid tydelig at mange italienere har mistet tålmodigheten.

«De oransje vestene»

Antonio Pappalardo har stiftet «De oransje vestene», etter inspirasjon fra «De gule vestene» i Frankrike. Det italienske protestpartiet ble grunnlagt i fjor, men har nå fått vind i seilene på grunn av koronakrisen.

I løpet av kun to måneder har 40.000 mennesker meldt seg inn i bevegelsen som har arrangert ukentlige protestmøter hver uke siden mai. De fyller offentlige byrom over hele landet, og hver gang gjentar Pappalardo sin tordentale.

Vi møter ham på hans kontor i Roma.

– Vi står verken til høyre eller til venstre. Vi er folket og for folket, sier Pappalardo når vi ber ham om å beskrive sitt parti.

De oransje vestenes hovedmål er å velte Italias sittende regjering, melde Italia ut av EU og gjeninnføre den italienske liraen som landets valuta. Bevegelsen er motstandere av vaksinepåbud og utbygging av 5G-nettverket, og sprer budskapet om at koronaviruset ikke er noe man trenger å bekymre seg over – til helseeksperters store forferdelse.

– Covid-19 er et svindelnummer. Det var utbrudd i to byer i Lombardia, og så stenger man ned hele landet og lar økonomien gå i stå? Det lukter langt vekk av noe hemmelig, sier Pappalardo og slår ut med armene.

– Jeg har lyst til å arrestere president Mattarella. Det er grunnlovsstridig å tillate at regjeringen innfører en hel rekke hastelover uten noen demokratisk prosess, sier han.

De oransje vestene stiller til høstens lokalvalg sammen med 19 andre populistiske småpartier.

Kommer og går

Ifølge Hans-Georg Betz, ekspert på populisme og høyreradikalisme ved universitetet i Zürich, er det symptomatisk for en økonomisk krise at man ser en kaskade av populistiske bevegelser tone frem når alvoret begynner å gå opp for folk.

– Disse små politiske bevegelsene kommer og går. Vi har også sett «lock down-bevegelser» i Tyskland, for eksempel. De er sinte på systemet fordi de føler at de er blitt latt i stikken.

Hans-Georg Betz forutser at et emne som «globalisering» vil være et gjennomgående tema i populistenes programmer.

– For denne typen bevegelser er det ikke så mye et spørsmål om kulturidentitet, men heller et spørsmål om nasjonalstatens suverenitet over supermakter i økonomiske forhold, sier han.

Simone Carabella gjør seg klar til å stupe ut i Tiberen, det årlige stupeshowet i Roma første nyttårsdag. Kroppsbyggeren har nå stiftet et nytt parti langt ute på høyrefløyen. Foto: Riccardo De Luca, AP/NTB Scanpix

Nasjonalpartiet

Vi kommer over en video på nettet som er blitt filmet på Romas sentralbanestasjon, Termini. Mannen som filmer bøyer seg ned over en mann som ligger på et tynt liggeunderlag.

– Hvorfor ligger du her med bar mage og bare tær? spør mannen som filmer.

– Jeg har det varmt, svarer mannen på liggeunderlaget.

– Forsvinn. Du er skitten. Det går barn forbi her. De skal ikke være tvunget til å se på deg, sier mannen bak kameraet.

Det er den herdede og tatoverte 40 år gamle kroppsbyggeren Simone Carabella som konfronterer en hjemløs migrant. Romas gater skal renses, sier han, og han har selv tatt rollen som opprydder i det italienske folkets tjeneste.

Carabella publiserer videoene til sine 84.000 følgere på sosiale medier. Han filmer alt han mener er galt med samfunnet mens han kommenterer høylytt. Det kan være overfylte søppelkonteinere, ulovlige teltleirer eller det seneste eksempelet: et forlatt bygg hvor åtte hjemløse migranter har funnet husly.

Carabella har tidligere flørtet med både Lega og Fratelli d’Italia (Italias brødre), som er partier på Italias ytterste høyrefløy. Under koronakrisen har imidlertid Carabella selv stiftet Partito Nazionale, eller «Nasjonalpartiet» på godt norsk.

– Økonomien går ad undas, og så bruker regjeringen penger på å hjelpe illegale innvandrere. Hva med de fattige italienerne?

Romerriket er idealet

Vi snakker med ham på en lørdag ettermiddag på Piazza Santi Apostoli, hvor han promoterer sin politikk fra lasteplanet på en liten lastebil.

– Vi blir nødt til å skille lag med Europa slik at vi kan bestemme over vår egen migrasjonspolitikk, sier han.

Carabella ser tilbake i tiden for politisk inspirasjon.

– Mitt idealsamfunn er Romerriket, og om jeg hadde makten, ville jeg forsterket politistyrken og sikret orden i gatene.

På Piazza Santi Apostoli møter omtrent 100 mennesker opp for å høre Carabella. De bærer flagg og T-skjorter med Simone Carabellas ansikt på.

Blant tilhørerne finner vi blant annet den 56 år gamle bussjåføren Federico. Han har tatt sin unge sønn med i dag.

– Jeg vil ha en ny regjering. Jeg har ikke fått utbetalt cassa integrazione (lønn utbetalt fra regjeringens hjelpepakke, red.anm.) på hundre dager. Det er ingen som tar seg av meg. Det sier Simone Carabella at han vil gjøre.

Den 48 år gamle uføretrygdede Frida er også frustrert:

– Det er ingen som ivaretar italienernes interesser, sier hun.

Det er ikke bare ytre høyre som demonstrerer i Italia. Vanlige arbeidere opplever at regjeringens krisepakker ikke virker. Foto: Alessandra Tarantino, AP/NTB Scanpix

Radikal ytterfløy

Lyden av sinte stemmer i megafoner er blitt en integrert del av lydbildet i italienske gater etter at karantenen ble opphevet i juni. Selv fotballhooligans fra rivaliserende klubber har organisert seg i protest mot regjeringens håndtering av krisen, slik vi så i Roma for et par uker siden.

Kulturelle identitære og fascistiske bevegelser som Casapound og de katolske fundamentalistene i Forza Nuova gjør seg svært synlige for tiden. Begge hører hjemme helt ytterst på Italias radikale høyrefløy. Forza Nuova var involvert i en protest 6. juni som ble voldelig, med bruk av røykbomber, knuste flasker og tåregass.

Både Casapounds og Forza Nuovas ledelse har tidligere understreket sine intensjoner om å påvirke og støtte den parlamentariske høyrefløyen, bestående av partiene Lega og Italias brødre, i forkant av neste valg.

– Bevegelser som Forza Nuova og Casapound har faktisk en viss innflytelse fordi de er intellektuelle bevegelser. De er i stand til å påvirke andre partier, selv om de naturligvis har en større effekt på den politiske kulturen enn på selve beslutningsprosessen, kommenterer Hans-Georg Betz ved universitetet i Zürich.

