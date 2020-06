Trump vil fjerne nettgigantenes omstridte immunitet

Den amerikanske justisministeren har offentliggjort skissen til et frontalangrep på Facebook, Google, Twitter og andre teknologi-giganter som i dag er fritatt for ansvar for hva som publiseres på deres plattformer.

Publisert Publisert Nå nettopp

Foto: Jonathan Ernst

Immuniteten er grunnlaget for at bedriftene kan tjene milliarder av dollar på annonser uten å bekymre seg om hvilken skade innholdet på plattformene kan gjøre. Det skal det nå bli slutt på.

– Når det gjelder befolkningens sikkerhet skal regjeringen handle på vegne av samfunnet som helhet. Rettsvesenet kan ikke delegere vår plikt til å beskytte det amerikanske folket til profittsøkende private foretak, forklarer justisminister William Barr i en pressemelding.

Ifølge Dan Shefet, en ledende ekspert på internettlovgivning, er angrepet så omfattende at «det vil gjøre den amerikanske reguleringen av nettet enda mer restriktiv enn den europeiske». Google og de sosiale mediene kan ifølge Dan Shefet se frem til en byge av rettssaker om de ikke tar ansvar for hva som publiseres på deres nettsteder.

Ifølge Nick Clegg, Facebooks nestleder med ansvar for globale anliggender og kommunikasjon, vil konsekvensen bli at brukerne får tilgang til vesentlig mindre innhold.

Til krig mot Twitter

– Det vil bety færre ytringer av alle slag på nettet om man gjør vesentlige endringer på ansvarsfordelingen i paragraf 230, sier han ifølge det amerikanske nærlingslivsmediet CNBC.

Justisministeren vil fjerne internettfirmaenes immunitet på fire sentrale punkter: Når ulovlig innhold publiseres på deres plattformer.

Når de redigerer innhold etter retningslinjer som ikke er offentlige.

Når myndighetene finner det nødvendig å gripe inn.

Endelig vil justisministeren gjøre det klart at internettfirmaene ikke kan gjemme seg bak immuniteten når myndighetene beskylder dem for å misbruke deres makt til å knuse mindre konkurrenter.

Angrepet kommer kun få uker etter at president Donald Trump gikk til krig mot Twitter, hans egen favorittplattform på nettet. Det gjorde han etter at Twitter sensurerte noen av statusoppdateringene hans og merket andre med advarsler om at statusoppdateringene inneholdt faktafeil. Senest har også Facebook gjort tiltak mot Trumps statusoppdateringer på deres plattform, og grepet inn mot bruken av et nazist-symbol som på 1930- og 40-tallet ble brukt til å merke politiske fanger i konsentrasjonsleirer.

Ett hjørne av det nye forslaget til regulering av internettgigantene kan ses som en opptrapping av denne «Twitter-krigen». Men lovforslaget har vært underveis i mange måneder, sier Dan Shefet, som selv ble invitert til å komme tilbakemeldinger på det foreløpige arbeidet med lovforslaget under en høring i Washington D.C. i februar.

Twitter-krigen videreføres der nettgigantene kun slipper unna ansvaret når de redigerer «i god tro» – og det vil si politisk nøytralt, forklarer Dan Shefet.

Demokrater frykter misbruk

Demokrater og republikanere er enige om at paragraf 230 må strammes, slik at nettgigantene må ta et større ansvar for sine egne plattformer. Likevel er det usikkert om lovgivningen vil kunne få flertall i Kongressen. Demokratene er nemlig redde for at presidenten vil misbruke en slik reform til egen fordel.

«Jeg mener at en reform av den foreldede loven er nødvendig. Men jeg er alvorlig bekymret for at innsatsen vil bli politisert med William Barr som justisminister. Forslaget kan brukes av Trumps regjering til å presse plattformene til å tillate at Trump selv, skjulte politiske donorer og høyreorienterte militser fortsetter å spre desinformasjon, dyrke målrettet trakassering av opponenter og forsøk på å undertrykke valgdeltakelsen», skriver den demokratiske senatoren Mark Warner til CNBC.

Inngrepet mot ulovlig innhold er imidlertid punktet hvor plattformenes forretningsmodell for alvor kommer i fare – og hvor brukerne kan få glede av økt beskyttelse, vurderer Dan Shefet.

«Ulovlig innhold» er et begrep som inkluderer alt fra barneporno til terror og hatske ytringer som plattformene er blitt kritisert for i en årrekke. Mindre kjent er det at de også fungerer som et svart marked for anabole steroider, narkotikasalg og heleri.

– Det er ingen grunn til å gå til «det mørke nettet» for å kjøpe slikt. Det kan skje på Facebook. Man må bare være medlem av de riktige gruppene, sier Dan Shefet.

Ifølge justisdepartementet innebærer reformen av plattformene kan bli rettsforfulgt om de bevisst tillater ulovlig innhold. Og det er ifølge Dan Shefet vesentlig mer vidtgående enn det umiddelbart høres ut som.

Terrorlovgivning

– Det fremgår ikke klart hva det betyr, men jeg vet hva bakgrunnen er og hva de vil oppnå med det, sier han med henvisning til høringen i justisdepartementet i februar.

– Det handler om at domstolene i en rekke saker har sagt at nettgigantenes immunitet står over den amerikanske terrorlovgivningen. Det skal fastslås at det ikke er tilfelle, sier han.

Om Facebook og andre sosiale medier er omfattet av terrorlovgivningen er de virkelig utsatt, for det skal ikke mye til for å bli dømt til medvirkning til terror i USA. Folk har blitt dømt for å leie ut biler, å leie ut leiligheter og oversettelse av bøker, forteller Dan Shefet.

BERGENS TIDENDE/POLITIKKEN